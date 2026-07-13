Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala fino al 2027

La notizia era nell'aria ma ora è diventata ufficiale: la Roma e Paulo Dybala andranno avanti insieme almeno per un'altra stagione. I giallorossi infatti hanno ufficializzato il rinnovo dell'argentino fino al 2027. Di seguito il comunicato ufficiale del club:



"L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"