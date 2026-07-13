Cagliari, visite mediche per i nuovi acquisti Fazzini e Winks

Primo giorno di lavoro per il Cagliari sui campi di Assemini: da ieri notte la squadra di Pisacane è in ritiro precampionato in vista degli impegni della stagione 2026-2027. Assente giustificato Mina, reduce dai mondiali con la sua Colombia. Manca anche Idrissi, ancora alle prese con il percorso di recupero dopo l'infortunio al crociato. Per tutti gli altri esercizi e palestra. Intanto visite mediche in corso a Roma a Villa Stuart per due nuovi acquisti che già da questo pomeriggio potrebbero essere a Cagliari. Jacopo Fazzini, classe 2003, centrocampista offensivo, arriva dalla Fiorentina. Si tratta di un prestito oneroso con riscatto fissato a otto milioni. In arrivo anche un altro centrocampista, l'inglese Harry Winks, 1996, dieci presenze e una rete con la sua nazionale dal 2017 al 2020. Scuola Tottenham, Winks arriva dal Leicester. Ma ha già giocato una stagione in Italia con la maglia della Sampdoria.