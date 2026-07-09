MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, addio Greenwood: adesso per Gasperini c'è Ndoye

I costi troppo elevati per l'inglese hanno convinto i giallorossi a virare sullo svizzero, che già conosce la Serie A

09 Lug 2026 - 09:42
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Il sogno Mason Greenwood è svanito sotto i colpi di una richiesta di ingaggio inarrivabile per le casse giallorosse, in aggiunta a un costo del cartellino da 50 milioni di euro e dintorni, e così la Roma ha deciso di chiudere questo capitolo rinunciando a improbabili aste, e provare ad aprirne un altro. Il neo ds Tony D'Amico si sta guardando in giro e tra i profili interessanti e apprezzati c'è quello di Dan Ndoye. Lo svizzero, ancora protagonista ai Mondiali con la sua nazionale, conosce bene la Serie A e sarebbe già pronto per la nuova avventura nella Capitale.

Al Nottingham Forest non è andata come sperato (24 presenze e un gol) e sarebbe pronto a fare ritorno in Italia. Ha un contratto ancora lungo e una valutazione (in calo) attorno ai 30 milioni di euro, ma in confronto a Greenwood, destinato al Fenerbahce, il risparmio sarebbe sostanzioso.

Oltretutto, Ndoye sarebbe perfetto per la fascia destra di Gasperini, con le sue doti di concretezza, velocità e versatilità tattica. Ora bisogna provare ad affondare il colpo per recuperare il tempo perso all'inseguimento, vano, di Greenwood.

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