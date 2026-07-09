Roma, addio Greenwood: adesso per Gasperini c'è Ndoye

Il sogno Mason Greenwood è svanito sotto i colpi di una richiesta di ingaggio inarrivabile per le casse giallorosse, in aggiunta a un costo del cartellino da 50 milioni di euro e dintorni, e così la Roma ha deciso di chiudere questo capitolo rinunciando a improbabili aste, e provare ad aprirne un altro. Il neo ds Tony D'Amico si sta guardando in giro e tra i profili interessanti e apprezzati c'è quello di Dan Ndoye. Lo svizzero, ancora protagonista ai Mondiali con la sua nazionale, conosce bene la Serie A e sarebbe già pronto per la nuova avventura nella Capitale.