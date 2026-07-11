Manovre giallorosse

Roma, per l'attacco spuntano Garnacho e Martinelli. Intanto, ecco la firma di Dybala

L'argentino dovrebbe firmare già oggi il prolungamento di un anno a 3 milioni più bonus 

11 Lug 2026 - 11:39
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Dopo aver dovuto rinunciare a Mason Greenwood, la Roma è alla ricerca di nuovi profili con cui rinforzare il reparto offensivo ma può anche contare su una intramontabile certezza: Paulo Dybala

Per il rinnovo dell'argentino manca pochissimo e la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tutti i documenti sono stati approvati dai legali e la Joya è pronta a legarsi ai giallorossi ancora per un altro anno. L'ingaggio è vicino ai 3 milioni di euro più bonus, un ritocco economico che ha compensato la breve durata del nuovo contratto. Dybala aveva chiesto un prolungamento superiore, ma a Trigoria hanno preferito lasciare la parola al campo e rinviare ulteriori discorsi all'estate prossima. Intanto, l'argentino potrà giocarsi la Champions League con la Roma e lunedì sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la preparazione estiva. 

Nel frattempo, il ds Tony D'Amico continua a sondare il mercato per regalare a Gasp i rinforzi richiesti. I nomi più caldi sono quelli di Alejandro Garnacho e Diego Moreira. L'argentino è vicino all'addio al Chelsea, che però lo cederebbe solo a titolo definitivo: i primi contatti con l'entourage sono già stati avviati ma l'operazione rischia di essere molto onerosa. Per quanto riguarda invece l'esterno dello Strasburgo, la Roma aveva già effettuato un sondaggio prima della Coppa del Mondo ma i francesi al momento sparano alto e chiedono 40 milioni di euro

Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Gabriel Martinelli: il brasiliano va in scadenza nell'estate del 2027 e l'Arsenal non ha ancora attivato l'opzione per la stagione successiva. I giallorossi avrebbero chiesto delle informazioni per capire la fattibilità dell'operazione ma attualmente la pista che porta al classe 2001 resta molto complicata. 

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