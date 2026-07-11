Roma, per l'attacco spuntano Garnacho e Martinelli. Intanto, ecco la firma di Dybala

Per il rinnovo dell'argentino manca pochissimo e la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tutti i documenti sono stati approvati dai legali e la Joya è pronta a legarsi ai giallorossi ancora per un altro anno. L'ingaggio è vicino ai 3 milioni di euro più bonus, un ritocco economico che ha compensato la breve durata del nuovo contratto. Dybala aveva chiesto un prolungamento superiore, ma a Trigoria hanno preferito lasciare la parola al campo e rinviare ulteriori discorsi all'estate prossima. Intanto, l'argentino potrà giocarsi la Champions League con la Roma e lunedì sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la preparazione estiva.