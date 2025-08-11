Roma, Dovbyk piace al Leeds: Krstovic il primo nome in caso di addio

Il club neopromosso in Premier League ha mandato due emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l'Everton e i giallorossi
Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma. Dopo un solo anno nella Capitale, il futuro dell'attaccante ucraino è più incerto che mai. Non sono bastate le parole di Gasperini a spegnere le voci di mercato: va infatti registrato l'interesse concreto di alcuni club inglesi, in modo particolare Leeds e West Ham. E proprio la squadra neopromossa è quella che ha mosso i passi più concreti, inviando degli emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l'Everton e i giallorossi.
Il Leeds, però, ha anche altre alternative per l'attacco. Uno su tutti Mehdi Taremi, in uscita dall'Inter e con il quale è già stato avviato un principio di trattativa. Una pista sondata dopo il no incassato da Nikola Krstovic, desideroso di lasciare il Lecce ma non convinto della destinazione. Proprio l'attaccante montenegrino potrebbe essere il sostituto di Dovbyk a Roma, qualora l'ucraino decidesse di andare via. "Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi", ha dichiarato di recente Saverio Sticchi Damiani, presidente dei salentini.
LE CIFRE
Per far sì che le due trattativa vadano, eventualmente, in porto, serve anche trovare il giusto accordo dal punto di vista economico. La Roma, infatti, ha pagato Dovbyk solamente un anno fa 38,5 milioni di euro (di parte fissa) e non vuole fare minusvalenza da una sua eventuale cessione. Cifra che si avvicina molto alla richiesta del Lecce per Krstovic, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro da Corvino. Per far sì che tutto vada in porto servono i giusti incastri, che potrebbero arrivare nelle prossime giornate. L'asse Roma-Lecce è più viva che mai.
Commenti (0)