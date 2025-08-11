Roma, Dovbyk piace al Leeds: Krstovic il primo nome in caso di addio

Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma. Dopo un solo anno nella Capitale, il futuro dell'attaccante ucraino è più incerto che mai. Non sono bastate le parole di Gasperini a spegnere le voci di mercato: va infatti registrato l'interesse concreto di alcuni club inglesi, in modo particolare Leeds e West Ham. E proprio la squadra neopromossa è quella che ha mosso i passi più concreti, inviando degli emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l'Everton e i giallorossi.