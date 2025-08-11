Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, Dovbyk piace al Leeds: Krstovic il primo nome in caso di addio

Il club neopromosso in Premier League ha mandato due emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l'Everton e i giallorossi 

11 Ago 2025 - 09:54

Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma. Dopo un solo anno nella Capitale, il futuro dell'attaccante ucraino è più incerto che mai. Non sono bastate le parole di Gasperini a spegnere le voci di mercato: va infatti registrato l'interesse concreto di alcuni club inglesi, in modo particolare Leeds West Ham. E proprio la squadra neopromossa è quella che ha mosso i passi più concreti, inviando degli emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l'Everton e i giallorossi

Leggi anche

Atalanta, che batosta in Germania: il Colonia ne fa quattro

Il Leeds, però, ha anche altre alternative per l'attacco. Uno su tutti Mehdi Taremi, in uscita dall'Inter e con il quale è già stato avviato un principio di trattativa. Una pista sondata dopo il no incassato da Nikola Krstovic, desideroso di lasciare il Lecce ma non convinto della destinazione. Proprio l'attaccante montenegrino potrebbe essere il sostituto di Dovbyk a Roma, qualora l'ucraino decidesse di andare via. "Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi", ha dichiarato di recente Saverio Sticchi Damiani, presidente dei salentini. 

Leggi anche

Gasperini: "Ho parlato con la proprietà, aspetto un attaccante"

LE CIFRE
Per far sì che le due trattativa vadano, eventualmente, in porto, serve anche trovare il giusto accordo dal punto di vista economico. La Roma, infatti, ha pagato Dovbyk solamente un anno fa 38,5 milioni di euro (di parte fissa) e non vuole fare minusvalenza da una sua eventuale cessione. Cifra che si avvicina molto alla richiesta del Lecce per Krstovic, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro da Corvino. Per far sì che tutto vada in porto servono i giusti incastri, che potrebbero arrivare nelle prossime giornate. L'asse Roma-Lecce è più viva che mai. 

roma
artem dovbyk
nikola krstovic
leeds

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Roma

Gian Piero Gasperini 

Roma, Ziolkowski arriverà dopo Ferragosto. Il City rifiuta 33 milioni per Echeverri

Pellegrini perde la fascia e la Roma, l'addio non è utopia: sirene inglesi per l'ex capitano

Roma, ecco Ferguson: "Non vedo l'ora, felice di essere qui"

Lorenzo Pellegrini: 4 mln l’anno fino al 2026

Roma, capitano ed esubero: lo strano destino di Lorenzo Pellegrini

Hojlund dall'Atalanta al Manchester United: 78 milioni

Roma, Gasp chiede un colpo in attacco: Dovbyk in bilico, il sogno è Hojlund

Roma, Dovbyk già ai saluti? Possibile addio, ma a una sola condizione

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:01
Genoa, scelto il sostituto di De Winter: arriva dalla Juventus
10:11
Atalanta, doppio colpo in arrivo: Muniz e Diego Moreira per chiudere il mercato
10:06
Como, Fabregas: "Allenare il Barcellona? È ancora lunga, ho solon 38 anni"
09:05
Morata lascia il Galatasaray: è ufficiale. Lo attende il Como
23:32
Newcastle: Nico Jackson dal Chelsea se parte Isak