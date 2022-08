Roma, con Wijnaldum e Belotti puoi sognare lo scudetto

MERCATO

I grandi sforzi dei Friedkin consegnano a Mourinho una squadra Special che si candida alla vittoria finale. E Zaniolo resta

Una Roma da Special One quella costruita dalla proprietà Friedkin. Finalmente un mercato da big, un impegno monetario ingente per una squadra che non vuole più sparire nell’ombra di Milan, Inter e Juve. Dybala il grande colpo, che ha scatenato una piazza già risvegliata dai trionfi europei della passata stagione. Tecnica, classe e giocate illuminanti che si sposano perfettamente con l’istinto da predatore di Tammy Abraham: il fantasista non si è fatto attendere, sfornando già il suo primo assist nell’amichevole vinta contro il Tottenham.

Matic, veterano già passato alla corte di Mourinho in maglia United, e Celik, venticinquenne nazionale turco, sono innesti di sostanza che vanno a rimpolpare il centrocampo del 3-4-2-1 giallorosso.

L’estate romana, però, non è finita qui: sembra in dirittura di arrivo il secondo grande colpo. Georgino Wijnaldum, ex-Liverpool e Paris Saint-Germain, è sempre più vicino: il giocatore spinge per accasarsi nella Capitale e ha rinunciato ad alcuni bonus, manca solo da capire quanto i parigini parteciperanno all’ingaggio dell’olandese, troppo elevato per le casse giallorosse.

Questione di tempo e di bilancio anche per un altro acquisto, questa volta dall’albo degli svincolati: il Gallo Belotti sembra ormai aver deciso in favore della proposta della Roma, dove sarebbe vice-Abraham. Al concretizzarsi della trattativa manca solo qualche cessione per fare spazio al contratto dell’ex-granata (trattativa ben avviata con il Bologna per Shomurodov).

Un ultimo colpo in difesa, forse Bailly dallo United, e poi sarà missione compiuta. Una rosa foltissima, con almeno due giocatori per ruolo, innesti di qualità, giovani ormai affermati e la fondamentale permanenza di Zaniolo, convinto dal progetto di Mourinho. Domenica saranno più di 50.000 all’Olimpico per l’ultima amichevole stagionale, poi sarà campionato per una Roma finalmente da scudetto.

