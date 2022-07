Il Braga presenta la squadra "alla Dybala": e su Twitter chiama la Roma

Le immagini di Paulo Dybala seduto in estasi sui gradini del Colosseo Quadrato, di fronte a un mare giallorosso di 10.000 persone, hanno fatto il giro del mondo. Del resto la presentazione della Joya, nuovo beniamino della Capitale, ha impiegato poco per sedimentarsi nell'immaginario collettivo del calcio. Tra i primi a sfruttarne il traino mediatico sono stati i portoghesi del Braga: ieri sera la società ha svelato i giocatori davanti a migliaia di tifosi. Le foto dell'evento hanno avuto un gran riscontro su Twitter, e i social media manager del club ne hanno approfittato per taggare la Roma, prendendo come metro di misura proprio la presentazione di Dybala: "L'abbiamo fatto nel modo giusto, Roma?", scrive l'account dei portoghesi accostando la foto della loro presentazione a quella che ritrae la Joya davanti al palazzo dell'Eur.