Roma-Wijnaldum ai dettagli: l'olandese rinuncia ai bonus per i giallorossi

ROMA

Il centrocampista arriverà dal Psg in prestito con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo: cifre e dettagli

© Getty Images Dopo Matic e Dybala, José Mourinho è pronto ad abbracciare un altro rinforzo di qualità per la Roma: Georginio Wijnaldum è a un passo dal diventare giallorosso, nelle ultime ore sono stati fatti ulteriori passi in avanti con il giocatore e il Paris Saint-Germain, tanto che lo sbarco nella Capitale è previsto in settimana, ottimisticamente entro 48-72 ore. La distanza tra le parti è minima, siamo ai cosiddetti dettagli dopo che l'olandese ha accettato di rinunciare ad alcuni bonus che doveva percepire dal Psg pur di favorire la riuscita della trattativa.

L'affare è impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo (per una cifra vicina ai 10 milioni di euro) in caso di almeno il 50% delle presenze stagionali e la qualificazione della squadra in Champions League. La Roma pagherà 4,5 milioni di euro dello stipendio di Wijnaldum, il Psg si accollerà il restante 2,5 al netto dei bonus ai quali, come dicevamo, il 31enne ha rinunciato. Si lavora sulla base di un triennale: in caso di permanenza anche nella stagione 2023-24, i giallorossi potranno anche usufruire del Decreto Crescita ammortizzando la parte di ingaggio che in questa annata pagheranno i francesi.

Per Mou, dunque, un altro rinforzo di esperienza a testimonianza di come i Friedkin stiano lavorando per una Roma competitiva da subito ad alti livelli: la Conference League è stata solo l'inizio.