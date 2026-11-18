"Penso che prima o poi il cerchio con la Juventus si dovrà chiudere, so di aver lasciato qualcosa": così Antonio Conte sul suo rapporto con il club bianconero, dove ha vissuto grandi emozioni prima da calciatore e poi da allenatore. "Bisogna che io sia libero e che la Juve cerchi un tecnico senza panchina - racconta nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio - e ci sono stati in passato due situazioni in cui ci saremmo potuti riunire: è capitato quando presero Sarri e io ero libero e andai all'Inter, l'altra quando Giuntoli scelse Thiago Motta e io al Napoli".