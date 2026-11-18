Pochi giorni fa avevano fatto molto rumore le parole di Weston McKennie dal ritiro della nazionale USA, ma a distanza di 48 ore arrivano nuove dichiarazioni dello stesso McKennie, che ai media americani ha voluto fare chiarezza: "Voglio chiarire che non ho intenzione di lasciare la Juventus. Sono felice alla Juventus e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato (fino al 2030, ndr) il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui", riporta Ilbianconero.com. Il centrocampista classe 1998 prosegue: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto. Le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorti contro. Non so perché, immagino che qualcosa si andato perso nella traduzione".