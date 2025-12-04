Roma, la nuova idea è Raspadori: avviati i primi contatti con l'entourage

Aldair all'Olimpico per riabbracciare la sua Roma
Jack Raspadori aveva sicuramente altre aspettative sul trasferimento all'Atletico Madrid. L'ex Napoli era arrivato in Spagna con la promessa di diventare protagonista nei Colchoneros, ma i sogni si sono presto scontrati con la realtà dei fatti. L'attaccante ha giocato poco: sulle 20 partite disputate dalla squadra di Simeone, l'azzurro ne ha disputate 11 di cui soltanto tre da titolare.
Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Raspadori è finito nel mirino della Roma, decisa a riportarlo in Italia già nella sessione invernale di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Una trattativa vera e propria non c'è ancora, ma potrebbe nascere presto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore, il quale non sembrerebbe opporsi a un ritorno in patria.
Detto questo, bisognerà capire cosa ne pensa l'Atletico Madrid e vedere se i Colchoneros siano disposti a separarsi di un giocatore acquistato solo pochi mesi fa a 22 milioni di euro più 4 di bonus. La chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni: la formula metterebbe tutti d'accordo.
Raspadori è sempre piaciuto a Gasperini, fin dai tempi dell'Atalanta e i giallorossi lo avevano già cercato lo scorso gennaio. Insomma, tra un mese tutte le strade potrebbero finalmente unirsi nella Capitale.
