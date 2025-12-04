Roma, la nuova idea è Raspadori: avviati i primi contatti con l'entourage

Jack Raspadori aveva sicuramente altre aspettative sul trasferimento all'Atletico Madrid. L'ex Napoli era arrivato in Spagna con la promessa di diventare protagonista nei Colchoneros, ma i sogni si sono presto scontrati con la realtà dei fatti. L'attaccante ha giocato poco: sulle 20 partite disputate dalla squadra di Simeone, l'azzurro ne ha disputate 11 di cui soltanto tre da titolare.