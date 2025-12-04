Logo SportMediaset

Manovre giallorosse

Roma, la nuova idea è Raspadori: avviati i primi contatti con l'entourage

L'ex Napoli sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid e piace molto a Gasperini 

di Redazione
04 Dic 2025 - 12:03

Jack Raspadori aveva sicuramente altre aspettative sul trasferimento all'Atletico Madrid. L'ex Napoli era arrivato in Spagna con la promessa di diventare protagonista nei Colchoneros, ma i sogni si sono presto scontrati con la realtà dei fatti. L'attaccante ha giocato poco: sulle 20 partite disputate dalla squadra di Simeone, l'azzurro ne ha disputate 11 di cui soltanto tre da titolare. 

Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Raspadori è finito nel mirino della Roma, decisa a riportarlo in Italia già nella sessione invernale di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Una trattativa vera e propria non c'è ancora, ma potrebbe nascere presto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore, il quale non sembrerebbe opporsi a un ritorno in patria. 

Detto questo, bisognerà capire cosa ne pensa l'Atletico Madrid e vedere se i Colchoneros siano disposti a separarsi di un giocatore acquistato solo pochi mesi fa a 22 milioni di euro più 4 di bonus. La chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni: la formula metterebbe tutti d'accordo. 

Raspadori è sempre piaciuto a Gasperini, fin dai tempi dell'Atalanta e i giallorossi lo avevano già cercato lo scorso gennaio. Insomma, tra un mese tutte le strade potrebbero finalmente unirsi nella Capitale. 

