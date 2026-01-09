Ufficiale, Lazio: Taylor è un giocatore biancoceleste

Dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto Kenneth Ina Dorothea Taylor è ufficialmente un giocatore della Lazio. Ecco il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax". Ecco le prime parole del sostituto di Guendouzi: "Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. La Lazio è un club molto grande, qui è tutto bellissimo e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo la notizia ero con la mia famiglia ed eravamo tutti davvero felici. Il numero 24? L'ho scelto per Kobe Bryant".