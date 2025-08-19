Dybala lontano dalla Roma? La moglie regala un indizio: "Se il Boca Juniors chiamasse ..."

Il futuro di Paulo Dybala sempre in bilico e l'assenza di novità sul rinnovo sta aprendo a nuovi scenari che riportano verso l'Argentina. A ridare vita a queste voci ci ha pensato la moglie della Joya Oriana Sabatini che, durante una puntata del programma televisivo "Serìa Increìble", ha parlato delle possibilità di vedere il giocatore al Boca Juniors: "Non dipende da me. Devono prima chiamarlo - ha spiegato l'attrice argentina -. Ci vuole qualcosa di più che una semplice chiamata di Eial. Non si conoscono. Non verrà solo perché glielo dice lui, devono farsi sentire".