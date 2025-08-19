Dybala lontano dalla Roma? La moglie regala un indizio: "Se il Boca Juniors chiamasse ..."

Oriana Sabatini è intervenuta in un programma della televisione argentina spiegando come molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore giallorosso
Il futuro di Paulo Dybala sempre in bilico e l'assenza di novità sul rinnovo sta aprendo a nuovi scenari che riportano verso l'Argentina. A ridare vita a queste voci ci ha pensato la moglie della Joya Oriana Sabatini che, durante una puntata del programma televisivo "Serìa Increìble", ha parlato delle possibilità di vedere il giocatore al Boca Juniors: "Non dipende da me. Devono prima chiamarlo - ha spiegato l'attrice argentina -. Ci vuole qualcosa di più che una semplice chiamata di Eial. Non si conoscono. Non verrà solo perché glielo dice lui, devono farsi sentire".
A fronte dell'insistenza dei conduttori, Sabatini ha spiegato come serva anche la volontà del giocatore perché la trattativa vada in porto, tuttavia ciò ha lasciato spazio a fantasie che hanno scatenato l'attenzione dei tifosi gialloblu. Immediatamente sono quindi arrivate le smentite, tuttavia i sostenitori della Roma non possono stare tranquilli considerato che la questione rinnovo è ancora in alto mare.
Il contratto scadrà nel 2026 con l'intenzione di prolungarlo ancora di un anno al fine di spalmare il ricco contratto da quasi otto milioni di euro a stagione, bonus inclusi, motivo bisogna attendere ancora per avere vere novità. Probabilmente Dybala e la Roma si metteranno a un tavolo al termine della sessione di mercato per valutare tutte le opzioni con tranquillità, ma l'infortunio patito la scorsa annata e le difficoltà di trovare la condizione stanno aprendo nuove strade.
Commenti (0)