Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
L'INDISCREZIONE

Dybala lontano dalla Roma? La moglie regala un indizio: "Se il Boca Juniors chiamasse ..."

Oriana Sabatini è intervenuta in un programma della televisione argentina spiegando come molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore giallorosso

19 Ago 2025 - 11:14

Il futuro di Paulo Dybala sempre in bilico e l'assenza di novità sul rinnovo sta aprendo a nuovi scenari che riportano verso l'Argentina. A ridare vita a queste voci ci ha pensato la moglie della Joya Oriana Sabatini che, durante una puntata del programma televisivo "Serìa Increìble", ha parlato delle possibilità di vedere il giocatore al Boca Juniors: "Non dipende da me. Devono prima chiamarlo - ha spiegato l'attrice argentina -. Ci vuole qualcosa di più che una semplice chiamata di Eial. Non si conoscono. Non verrà solo perché glielo dice lui, devono farsi sentire".

Leggi anche

La Roma ritrova Dybala ma stecca nell'ultima amichevole: solo 2-2 coi sauditi del Neom. Lazio, rissa e vittoria

A fronte dell'insistenza dei conduttori, Sabatini ha spiegato come serva anche la volontà del giocatore perché la trattativa vada in porto, tuttavia ciò ha lasciato spazio a fantasie che hanno scatenato l'attenzione dei tifosi gialloblu. Immediatamente sono quindi arrivate le smentite, tuttavia i sostenitori della Roma non possono stare tranquilli considerato che la questione rinnovo è ancora in alto mare.

Il contratto scadrà nel 2026 con l'intenzione di prolungarlo ancora di un anno al fine di spalmare il ricco contratto da quasi otto milioni di euro a stagione, bonus inclusi, motivo bisogna attendere ancora per avere vere novità. Probabilmente Dybala e la Roma si metteranno a un tavolo al termine della sessione di mercato per valutare tutte le opzioni con tranquillità, ma l'infortunio patito la scorsa annata e le difficoltà di trovare la condizione stanno aprendo nuove strade.

dybala
roma
boca juniors

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma tra City e Gala: trattativa a oltranza per Ederson, Gigio alla finestra

Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

Calciomercato live

Calciomercato live

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:29
Roma, traffico aereo: ritardato l'arrivo di Bailey
12:16
Atalanta, Lookman si allena a parte
11:48
Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali
10:51
Milan, intesa col Leeds per Okafor: accordo per 21 mln, bonus inclusi
10:33
Verona, ufficiale la cessione di Tchatchoua al Wolverhampton