Mercato

Torino, Cairo: "Mercato? In caso di opportunità, saremo pronti"

09 Gen 2026 - 21:44

"Con il ds Petrachi stiamo facendo un buon lavoro, per noi sarà un mercato di riparazione e non di rivoluzione: se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti, soprattutto per quanto riguarda profili interessanti in prospettiva": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulle trattative durante questo gennaio di calciomercato. "Nelle ultime 5 partite abbiamo ottenuto 3 vittorie, bisogna continuare così - il commento sul momento della squadra di Baroni, reduce dalla sconfitta contro l'Udinese - e a Verona abbiamo fatto una grande prestazione, con l'Udinese un po' meno. Partite troppo ravvicinate? Forse sì, ma diversi club giocano ogni 3 giorni...". In ottica mercato si è parlato tanto della possibilità di addio di Asllani, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter durante la scorsa estate: "Ha fatto delle buone partite, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà", ha dichiarato Cairo.

