Mercato

Il Genoa di De Rossi interessato a Nzola

09 Gen 2026 - 21:25

L'attaccante angolano M'Bala Nzola potrebbe lasciare il Pisa in questa sessione di mercato. Il suo cartellino è di proprietà della Fiorentina ma se anche dovesse far ritorno alla casa madre, è alquanto improbabile vi rimanga. Ecco allora l'idea del club guidato da De Rossi: a rendere complicata la trattativa, come riportato da Sky è tuttavia da un lato l'alto ingaggio dell'attacante, dall'altro il fatto che i Viola preferirebbero non rafforzare quella che al momento è una diretta concorrente nella lotta salvezza

Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

Mercato ora per ora
21:55
Ufficiale, Lazio: Taylor è un giocatore biancoceleste
21:44
Torino, Cairo: "Mercato? In caso di opportunità, saremo pronti"
21:25
Il Genoa di De Rossi interessato a Nzola
21:02
Fiorentina, Pablo Marì nel mirino dell'Al Hilal di Inzaghi
20:16
Bari, dall'Inter arrivano Stabile e De Pieri