Il Genoa di De Rossi interessato a Nzola

L'attaccante angolano M'Bala Nzola potrebbe lasciare il Pisa in questa sessione di mercato. Il suo cartellino è di proprietà della Fiorentina ma se anche dovesse far ritorno alla casa madre, è alquanto improbabile vi rimanga. Ecco allora l'idea del club guidato da De Rossi: a rendere complicata la trattativa, come riportato da Sky è tuttavia da un lato l'alto ingaggio dell'attacante, dall'altro il fatto che i Viola preferirebbero non rafforzare quella che al momento è una diretta concorrente nella lotta salvezza