Roma, per l'attacco si guarda in Spagna: tentativo per Dovbyk, c'è anche Sorloth

MANOVRE GIALLOROSSE

Ghisolfi è al lavoro per regalare una punta per De Rossi: il sogno è Dovbyk, ma resta viva anche la pista Sorloth. Il piano B potrebbe essere Mateta

© Getty Images Prosegue il lavoro in casa Roma per trovare l'attaccante da regalare al tecnico Daniele De Rossi. Dopo aver salutato Romelu Lukaku, infatti, la società giallorossa si è messa all'opera per dare all'allenatore un attaccante di peso per la prossima stagione, una pedina capace di portare gioco e gol per la causa capitolina. E tutti i nomi fin qui sondati dal ds Florent Ghisolfi sembrano portare alla Spagna dato che la pista En-Nesyri è definitivamente tramontata. I giallorossi avrebbero fatto un tentativo per il bomber de LaLiga Artem Dovbyk, ma tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Alexander Sorloth.

L'operazione da sogno porta all'attaccante ucraino del Girona, ma gli ostacoli sono numerosi. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Dovbyk avrebbe già raggiunto l'accordo di massima con l'Atletico Madrid, ma ancora non ci sarebbe quello tra le società. Ecco allora che la Roma avrebbe fatto un tentativo in extremis per inserirsi nell'operazione, col club catalano che chiederebbe almeno 40 milioni, come da clausola, e i giallorossi disposti a spingersi fino a 35. Un vero e proprio investimento sulla punta 27enne che a suon di gol (25 in 41 partite e 10 assist nella scorsa stagione) ha trascinato il Girona alla storica qualificazione in Champions League. Si continuerà a trattare, riferisce il quotidiano, con la speranza del ds giallorosso di strappare l'accordo.

Ma c'è anche un'alternativa. Dopo aver chiuso con la Juventus per Soulé, Florent Ghisolfi avrebbe preso contatto col Villarreal per Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese del Submarino Amarillo, infatti, è seguito dai capitolini già da qualche settimana, con la trattativa che ha vissuto fasi calde e poi di stallo. A tentare di rompere l'impasse è stato Ghisolfi, portando a 30 milioni l'offerta per il cartellino della punta 28enne, ma il club valenciano sarebbe fermo nella sua richiesta da 38 milioni. E anche in questo caso, nonostante il muro degli spagnoli, il ds proseguirà con le trattative sperando in un ribasso della controparte.

Il piano B, considerando Dovbyk e Sorloth quelli A (i preferiti nella lista di mercato), porta invece a Jean Philippe Mateta del Crystal Palace. Il club londinese ha chiesto 20 milioni e per i giallorossi sarebbe l'alternativa a basso costo per poter accontentare comunque De Rossi nella ricerca della punta.