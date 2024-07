Roma, presentato progetto del nuovo stadio. Friedkin: "Incarna passione"

INCONTRO CON IL SINDACO

Incontro in mattinata tra i vertici del club giallorosso e il Sindaco Gualtieri per presentare il progetto del nuovo stadio

© asroma La Roma muove passi importanti per il nuovo stadio. Nella giornata di oggi, i vertici del club giallorosso, rappresentati dal Vicepresidente Ryan Friedkin e dalla CEO Souloukou, hanno incontrato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per discutere i piani per il nuovo stadio. L'impianto, che sorgerà a Pietralata (con scadenza fissata per il 2027), avrà una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000.

Nel corso dell'incontro, il club giallorosso ha presentato il nuovo progetto attraverso un video che ha suscitato una risposta entusiastica, mostrando la visione unica e il design moderno del nuovo stadio. Al centro di questa visione c'è la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d'Europa: "Sarà un punto focale potente, che incarna la passione e l’energia dei nostri sostenitori. Con il suo design iconico ispirato all’architettura romana classica e strutture all’avanguardia, lo stadio offrirà un’esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale", le parole del vicepresidente Ryan Friedkin.

"Entrambe le parti" - scrive il club giallorosso - "hanno discusso e concordato un piano di lavoro per far avanzare speditamente il progetto, includendo la costituzione di gruppi di lavoro che si concentreranno su vari aspetti dello sviluppo. Questi gruppi garantiranno che il progetto proceda senza intoppi, prestando attenzione agli standard ambientali e al coinvolgimento della comunità".

© asroma

GUALTIERI: "SODDISFATTI DEL PROGETTO, L'INVESTIMENTO È SALITO MOLTO"

"Siamo contenti, è un bellissimo progetto, c’è stata la scelta di lavorare a un progetto di qualità più alto. Si propone come uno stadio di categoria top, ha alcune caratteristiche che vedrete faranno felici gli appassionati sportivi a partire dalla più grande curva sud esistente sia nei numeri che per una inclinazione a catino che ci ha colpito molto. Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico, non uguale agli altri ma molto pensato alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità, alla sua storia. È un progetto che si integra rispetto alle caratteristiche monumentali della città. Presenta caratteristi ispirate alla sostenibilità ed è collegato a una riqualificazione dell'area con aree verdi importanti. Noi siamo molto soddisfatti, è stata anche l'occasione di entrare nel merito di tutta la procedura per rendere questo processo più rapido possibile. Ci saranno tavoli tecnici che approfondiranno tutti gli aspetti, abbiamo fatto un calendario di lavoro per far fare il salto di qualità di entrare nella fase operativa. Sarà uno stadio anche a disposizione della città, ci saranno incontri di calcio ma anche altri eventi. Sarà un luogo da abitare anche per la riqualificazione di un quadrante della città. L'investimento è salito molto quindi noi siamo molto soddisfatti". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine dell'incontro la Roma sul progetto dello stadio da realizzare nel quartiere di Pietralata.