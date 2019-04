Roma, anche il Bayern Monaco piomba su Zaniolo

14/04/2019

Più passano le settimane e più la lista si allunga. Che per Nicolò Zaniolo sarà un'estate calda è del tutto evidente, quel che è meno facile da capire e se - e a che condizioni - la Roma deciderà di prendere in considerazioni le offerte che arrivano da tutta Europa per il suo gioiellino. L'ultima in ordine di tempo, e di cui rende conto la Bild, arriva dal Bayern Monaco. Scrive il quotidiano tedesco: i bavaresi sono pronti a mettere sul piatto di Pallotta 50 miioni di euro per assicurarsi Zaniolo e battere l'agguerrita concorrenza di Juve e Manchester City. Prendiamo così com'è e registriamo.