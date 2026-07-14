Roma, per Garnacho è il momento di affondare: Alonso lo scarica, è ufficialmente in vendita

Alejandro Garnacho è il grande nome emerso in ottica Roma negli ultimi giorni: l'argentino classe 2004, reduce da stagioni complesse prima allo United e poi al Chelsea, è ufficialmente in vendita. Ad averlo messo sul mercato è stato Xabi Alonso, tecnico dei Blues, che in conferenza stampa ha affermato "C'è interesse per lui da parte di altri club. Speriamo che finisca nel modo migliore possibile per tutti. Abbiamo parlato con i direttori sportivi e c'è interesse per lui da parte di altri club". Chiaro, inequivocabile: il giocatore è alla porta.
L'offerta giallorossa
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe già presentato la prima offerta per Garnacho: 5 milioni di prestito oneroso, 35 per il diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di condizioni per un totale di 40. Offerta declinata in tempo zero dagli inglesi: vogliono venderlo a titolo definitivo e ricavare almeno 50 milioni di euro. Sulle cifre si potrà trattare, il Chelsea è una vetrina cara ma come già dimostrato in altre trattative non amante del muro contro muro. Sulla modalità, però, sarà molto più dura: i Blues non vogliono più il ragazzo, e non vogliono assumersi il rischio di ritrovarlo a Cobham all'inizio della prossima stagione. Se quel diritto di riscatto condizionato diventasse un obbligo la trattativa potrebbe decollare velocemente, nel giro di 1-2 settimane.
Le altre opzioni
Crysencio Summerville, reduce da un eccellente Mondiale con l'Olanda, piace ugualmente ma il club fa muro: il West Ham vende solo a cifre clamorose e in questo caso il giocatore ha una clausola da 58 milioni di sterline. Gli Hammers non concedono sconti in nessun caso, come visto in trattative precedenti. L'unico appiglio potrebbe essere legato al giocatore che va allo scontro col club e impone di essere ceduto. La Roma sarebbe disposta ad arrivare al massimo a 35-40 milioni di euro.
Nicolò Tresoldi è un altro nome caldissimo: piace molto a Gasperini, ha grandi potenzialità ma avrebbe un problema di collocazione tattica. Tresoldi, infatti, è un centravanti di ruolo. E nella Roma, quello spot è di Malen. Si tratta di due giocatori associativi, è vero, ma farli giocare insieme presupporrebbe un cambio di sistema di gioco verso il 3-4-1-2. Tresoldi pur essendo rapido e sgusciante comunque non è Garnacho in termini di esplosività e caratteristiche. Resta una opzione molto interessante, da comprendere però in ottica inserimento perché il ragazzo difficilmente si sposterebbe per ricoprire il ruolo di alternativa.
Infine, Diego Moreira: il classe 2004 costa 40 milioni trattabili, ha ricevuto proposte extra-Europa che ha rispedito al mittente e valuterebbe con piacere un trasferimento a Roma, grande passo avanti rispetto allo Strasburgo. Ci sarà da trattare di nuovo con il Chelsea, di cui i francesi sono club-satellite. Non si sfugge, è molto probabile che il nuovo esterno giallorosso proverrà dall'universo Blues.