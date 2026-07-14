Roma, per Garnacho è il momento di affondare: Alonso lo scarica, è ufficialmente in vendita

Nicolò Tresoldi è un altro nome caldissimo: piace molto a Gasperini, ha grandi potenzialità ma avrebbe un problema di collocazione tattica. Tresoldi, infatti, è un centravanti di ruolo. E nella Roma, quello spot è di Malen. Si tratta di due giocatori associativi, è vero, ma farli giocare insieme presupporrebbe un cambio di sistema di gioco verso il 3-4-1-2. Tresoldi pur essendo rapido e sgusciante comunque non è Garnacho in termini di esplosività e caratteristiche. Resta una opzione molto interessante, da comprendere però in ottica inserimento perché il ragazzo difficilmente si sposterebbe per ricoprire il ruolo di alternativa.