Manovre giallorosse

Roma, per Garnacho è il momento di affondare: Alonso lo scarica, è ufficialmente in vendita

L'allenatore del Chelsea in conferenza ha sostanzialmente messo alla porta l'esterno classe 2004. Tre le alternative

14 Lug 2026 - 10:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Alejandro Garnacho è il grande nome emerso in ottica Roma negli ultimi giorni: l'argentino classe 2004, reduce da stagioni complesse prima allo United e poi al Chelsea, è ufficialmente in vendita. Ad averlo messo sul mercato è stato Xabi Alonso, tecnico dei Blues, che in conferenza stampa ha affermato "C'è interesse per lui da parte di altri club. Speriamo che finisca nel modo migliore possibile per tutti. Abbiamo parlato con i direttori sportivi e c'è interesse per lui da parte di altri club". Chiaro, inequivocabile: il giocatore è alla porta.

L'offerta giallorossa

 Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe già presentato la prima offerta per Garnacho: 5 milioni di prestito oneroso, 35 per il diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di condizioni per un totale di 40. Offerta declinata in tempo zero dagli inglesi: vogliono venderlo a titolo definitivo e ricavare almeno 50 milioni di euro. Sulle cifre si potrà trattare, il Chelsea è una vetrina cara ma come già dimostrato in altre trattative non amante del muro contro muro. Sulla modalità, però, sarà molto più dura: i Blues non vogliono più il ragazzo, e non vogliono assumersi il rischio di ritrovarlo a Cobham all'inizio della prossima stagione. Se quel diritto di riscatto condizionato diventasse un obbligo la trattativa potrebbe decollare velocemente, nel giro di 1-2 settimane. 

Le altre opzioni

 Crysencio Summerville, reduce da un eccellente Mondiale con l'Olanda, piace ugualmente ma il club fa muro: il West Ham vende solo a cifre clamorose e in questo caso il giocatore ha una clausola da 58 milioni di sterline. Gli Hammers non concedono sconti in nessun caso, come visto in trattative precedenti. L'unico appiglio potrebbe essere legato al giocatore che va allo scontro col club e impone di essere ceduto. La Roma sarebbe disposta ad arrivare al massimo a 35-40 milioni di euro.

Nicolò Tresoldi è un altro nome caldissimo: piace molto a Gasperini, ha grandi potenzialità ma avrebbe un problema di collocazione tattica. Tresoldi, infatti, è un centravanti di ruolo. E nella Roma, quello spot è di Malen. Si tratta di due giocatori associativi, è vero, ma farli giocare insieme presupporrebbe un cambio di sistema di gioco verso il 3-4-1-2. Tresoldi pur essendo rapido e sgusciante comunque non è Garnacho in termini di esplosività e caratteristiche. Resta una opzione molto interessante, da comprendere però in ottica inserimento perché il ragazzo difficilmente si sposterebbe per ricoprire il ruolo di alternativa.

Infine, Diego Moreira: il classe 2004 costa 40 milioni trattabili, ha ricevuto proposte extra-Europa che ha rispedito al mittente e valuterebbe con piacere un trasferimento a Roma, grande passo avanti rispetto allo Strasburgo. Ci sarà da trattare di nuovo con il Chelsea, di cui i francesi sono club-satellite. Non si sfugge, è molto probabile che il nuovo esterno giallorosso proverrà dall'universo Blues. 

Leggi anche
Gian Piero Gasperini

Gasp: "Ora bisogna accelerare sul mercato. Cessioni? Speravo bastasse la Champions"

roma
alejandro garnacho
chelsea
mercato

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Roma

Paulo Dybala

Tra obiettivi e certezze. La Roma punta Garnacho e Martinelli, intanto rinnova Dybala

Roma e Dybala avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027

 2022/23: Leao (15)

Milan, nuovo scenario per Leao: può restare in Serie A. Resiste l'opzione araba

Roma, addio Greenwood: adesso per Gasperini c'è Ndoye

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Christian Pulisic

Attento Milan, la Roma piomba su Pulisic: il piano giallorosso è chiaro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:10
Liberali saluta il Catanzaro: "Cresciuto come calciatore e persona"
11:08
Un figlio d'arte per il Potenza, ecco Matteo Manfredonia
11:01
Fiorentina, è fatta per Victor Valdepeñas dal Real Madrid con la "formula Nico Paz"
09:40
Romagnoli-Al Sadd: trasferimento bloccato, la situazione
Yann Sommer al Bruges
09:28
Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficiale