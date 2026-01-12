Raspadori tiene la Roma sul filo e Massara si cautela con Malen

Fatto sta che il nervosismo di Gian Piero Gasperini sembra sempre più giustificato. Voleva rinforzi e invece ciccia, almeno per il momento, con il povero Massara che sta facendo il possibile per accontentarlo e in fondo non capisce perché accadano certe cose. In fin dei conti, trovata la quadra sul contratto, la questione sembrava piuttosto semplice: sì o no, senza girarci troppo attorno, anche perché le prospettive di rilancio, sotto la guida di un tecnico capace di esaltare gli attaccanti come nessuno (Ferguson e Dovbyk esclusi, ma questa è un'altra storia) avrebbero dovuto essere la chiave di volta di un'operazione divenuta invece sempre più complessa. Perciò, nel frattempo, la Roma si è fatta viva con l'Aston Villa per Donyell Malen, 26 anni, ex promessa leggermente scaduta del calcio olandese che, in Premier, non ha esattamente entusiasmato ma che, in ogni caso, resta un profilo interessante per duttilità tattica e qualità tecniche. Lui, l'olandesino, 10 gol in 46 partite con i Villans, va in cerca di riscatto, e conseguente convocazione Mondiale, e a Roma ci andrebbe di corsa. C'è però da convincere l'Aston Villa con una proposta - 1,5 di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato in 23,5 milioni - sulla quale non è stato ancora messo il timbro. Chissà, almeno in questa operazione una risposta potrebbe anche arrivare a stretto giro di posta.