Raspadori tiene la Roma sul filo e Massara si cautela con Malen

L'attaccante azzurro non dà il via libera all'operazione aspettando il Napoli. I giallorossi provano a chiudere per l'olandese
La versione "sorianiana", ci perdoni lo scrittore, di Giacomo Raspadori sta trasformando il famosissimo, e meraviglioso, "rigore più lungo del mondo" in un meno edificante "la risposta più lunga del mondo". Già, perché mentre la Roma aspetta una risposta dall'attaccante azzurro dopo aver fatto i salti mortali per accontentarlo su formula e contratto, i giorni passano e la sensazione, poco piacevole in quel di Trigoria, è che ci sia qualcosa sotto di poco chiaro o forse, per dirla meglio, di fin troppo evidente. A nove giorni dalla domanda ("Che fai, vieni alla Roma?") Jack non ha ancora sciolto i dubbi e più di qualcuno comincia a pensare che in realtà altro non stia facendo che aspettare il Napoli. Napoli che, dal canto suo, non può muovere foglia prima che esca qualcuno, che si tratti di Lucca, per il quale il Benfica insiste, o di Noa Lang.
Fatto sta che il nervosismo di Gian Piero Gasperini sembra sempre più giustificato. Voleva rinforzi e invece ciccia, almeno per il momento, con il povero Massara che sta facendo il possibile per accontentarlo e in fondo non capisce perché accadano certe cose. In fin dei conti, trovata la quadra sul contratto, la questione sembrava piuttosto semplice: sì o no, senza girarci troppo attorno, anche perché le prospettive di rilancio, sotto la guida di un tecnico capace di esaltare gli attaccanti come nessuno (Ferguson e Dovbyk esclusi, ma questa è un'altra storia) avrebbero dovuto essere la chiave di volta di un'operazione divenuta invece sempre più complessa. Perciò, nel frattempo, la Roma si è fatta viva con l'Aston Villa per Donyell Malen, 26 anni, ex promessa leggermente scaduta del calcio olandese che, in Premier, non ha esattamente entusiasmato ma che, in ogni caso, resta un profilo interessante per duttilità tattica e qualità tecniche. Lui, l'olandesino, 10 gol in 46 partite con i Villans, va in cerca di riscatto, e conseguente convocazione Mondiale, e a Roma ci andrebbe di corsa. C'è però da convincere l'Aston Villa con una proposta - 1,5 di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato in 23,5 milioni - sulla quale non è stato ancora messo il timbro. Chissà, almeno in questa operazione una risposta potrebbe anche arrivare a stretto giro di posta.
E Raspadori? Raspadori, pur all'interno di un mercato in cui può sempre succedere di tutto, oggi sembra un po' più lontano. Anche se, pur sempre nella sua versione alla Soriano, "la risposta più lunga del mondo" ha pur sempre una scadenza. Il mercato, va da sé, prima o dopo finisce.