Nuno Espirito Santo in corsa per diventare nuovo allenatore della Roma: c'è l'offerta

Una volta convinto il portoghese, la Roma dovrà trattare col Nottingham Forest. Un passaggio non scontato visto che Espirtio Santo ha ancora due anni di contratto con gli inglesi e il presidente del Forrest, Evangelos Marinakis, non ha intenzione di lasciar andare il tecnico che l'ha riportato in Europa, nonostante il rapporto tra i due sia tutt'altro che idilliaco. L'ultimo scontro tra i due risale al 2-2 tra Nottingham Forest e Leicester: Marinakis è sceso in campo scurissimo in volto e con gesti plateali è andato a chiedere conto a Espirtio Santo dei punti persi in chiave Champions contro una squadra già retrocessa.