Fabregas: "Futuro? Ho parlato con tanti club ma mi sento un vero 'cumasch'"

"Ho parlato con tante altre società perché ho rispetto se qualcuno mi chiama. Però mi sento molto attaccato a tutto quello che c'è intorno al Como, mi sento 'un vero cumasch'". Cesc Fabregas non ha intenzione di muoversi e lo dice a chiare lettere. Il suo nome è stato accostato al Bayer Leverkusen per il dopo Xabi Alonso, in Italia a Milan e Roma: "Mi sono seduto al tavolo con la società e ne ho parlato subito. Parlo sempre in modo sincero e con il cuore. Sono preoccupato? No. Sono felice? Sì. Alla fine di ogni anno ci si farà sempre le stesse domande, è un processo naturale. In questo momento la mia ambizione è grande, come quella del Como: l'anno prossimo deve essere un anno di consolidamento e l'anno dopo invece quello in cui fare il passo forte", ha detto alla vigilia della sfida con il Verona il tecnico spagnolo, che ha un contratto con i lariani fino a giugno 2028.