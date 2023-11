Mourinho ha le idee chiare: "Un giorno andrò in Arabia, ma non domani"

ROMA

Lo Special One: "La Roma è troppo criticata e poco protetta, i tifosi si meritano di più"

© Getty Images Dopo l'anticipazione, su Rai 2 è andato in onda un estratto di una lunga intervista a José Mourinho. Un faccia a faccia serrato in cui lo Special One ha toccato tanti tempi importanti. Dal rapporto con la Roma e con i tifosi giallorossi ai progetti per il futuro. "Sento sempre la voglia e la responsabilità professionale, un orgoglio, ma qui c'è qualcosa di più. Questa gente ti fa avere una temperatura diversa nella tua pelle - ha spiegato il tecnico portoghese -. Io amo questa gente, e per questo motivo non ho nessun tipo di problema a dire che la Roma è molto speciale per me, nella mia carriera".

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Resto? Non lo so. Con i Friedkin parliamo di oggi non del rinnovo"

"La Roma è troppo criticata e poco protetta. Ha un profilo anche di comportamento a livello interno che apre un po' la porta a questo tipo di situazioni, ma la Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho", ha proseguito l'allenatore parlando dell'ambiente con cui si è trovato ad avere a che fare nella Capitale. "Un esempio è il nostro percorso verso la finale di Europa League... E' stato facilissimo! - ha aggiunto -. Con un altro allenatore, un altro club con un altro profilo la storia sarebbe del tutto diversa". "Per me non è un problema, ma penso lo sia per la Roma come club e per i tifosi, che si meritano di più - ha continuato rincarando la dose -. Ma è una gioia per gli pseudo tifosi e gli pseudo intellettuali del calcio". "Tutti abbiamo i nostri difetti, ma siamo un bel gruppo di lavoro- ha proseguito lo Special One -. Poi mi emoziono con i tanti giovani della Roma, è bello vedere il senso di appartenenza di questi ragazzi, con loro resterà sempre un legame".

Vedi anche roma Roma, Tiago Pinto come Mourinho: "Big fuori portata per noi, Dybala e Lukaku l'eccezione"

Poi qualche battuta sul futuro. "Penso che un giorno andrò in Arabia - ha svelato Mou -. Ma quando dico un giorno non intendo domani o dopodomani". "Io al Real Madrid? Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? - ha continuato replicando alle voci che lo danno vicino ai Blancos -. Io da madridista, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì". "Il Brasile? Sono sicuro che al primo segnale di Florentino Peres, Carlo rimarrà perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui - ha concluso il portoghese -. Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io".