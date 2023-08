Marcos Leonardo, Falcao gela la Roma: "Non c'è modo di fare l'affare con il Santos"

MANOVRE GIALLOROSSE

Il coordinatore dell’area sportiva del club brasiliano: "Offerta bassa". Tra le alternative anche Alexis Sanchez

© twitter 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma continua a lavorare per rinforzare il suo attacco, ma dopo aver quasi perso Scamacca rischia di veder sfumare anche l'operazione Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 che nell'ultima stagione ha segnato 14 gol in 30 partite in tutte le competizioni col Santos. La doccia gelata arriva per bocca di Paulo Roberto Falcao, coordinatore dell’area sportiva del club brasiliano, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c’è modo di fare l’affare”.

Una pessima notizia per José Mourinho, che a inizio agosto si ritrova con il solo Gallo Belotti come centravanti e aspetta ancora un messaggio dalla sua società, che finora in questo mercato non ha ancora speso neanche un euro. Con Scamacca vicino all'Inter, Morata 'blindato' dall'Atletico che continua a chiedere 21 milioni e Arnautovic dichiarato incedibile dal Bologna, i nomi in lista cominciano ad essere sempre meno: salgono le quotazioni dello svincolato Alexis Sanchez.

VILLAR AL GRANADA

Gonzalo Villar è a un passo dal trasferimento al Granata. La Roma ha trovato l'accordo con il club spagnolo sulla base di 1,5 milioni di euro più il 30% della futura rivendita. La formula sarà dunque quella del traferimento a titolo definitivo.

