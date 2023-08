Mercato Inter: Samardzic e Sommer entro il weekend. Poi Scamacca

manovre nerazzurre

Marotta e Ausilio vogliono chiudere centrocampista e portiere entro sabato, poi l'assalto all'attaccante

In casa Inter sono i giorni delle tre 'S': quelle di Samardzic, Sommer e Scamacca. Terminata la tournée asiatica, Simone Inzaghi attende i rinforzi che attende da giorni e la coppia Marotta-Ausilio cercherà di regalargli i primi due entro il weekend per poi lanciare l'assalto all'attaccante. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere anche il terzo colpo a giorni ma, oltre agli incastri con Udinese e Bayern Monaco che devono concretizzarsi, va limita la differenza col West Ham per l'ex Sassuolo.

INTER, QUANDO ARRIVA SAMARDZIC Samardzic è sicuramente il colpo più vicino alla chiusura, l'incontro di ieri con l'Udinese ha sistemato ulteriori dettagli: la fumata bianca definitiva è attesa a ore. Alla famiglia Pozzo andranno 4 milioni di euro per il prestito, più altri 16 (oltre ai bonus) per il riscatto obbligatorio e il cartellino del promettente Giovanni Fabbian, lo scorso anno protagonista con la Reggina in Serie B. Al calciatore classe 2002 verrà garantito un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

INTER, LE NOVITÀ SU SOMMER Di Sommer (e Trubin) parliamo anche a parte. L'Inter finora ha impostato l'affare su una cifra di 4 milioni più bonus ma, per evitare ulteriori ritardi, potrebbe anche fare leva sulla volontà del giocatore e pagare la clausola da 6 milioni per regalare finalmente il rinforzo più urgente a Inzaghi.

INTER, LE ULTIME SU SCAMACCA Chiusi centrocampista e portiere, sarà la volta della punta, ormai la prima scelta è diventata Gianluca Scamacca, per il quale sono già stati avviati i contatti pur senza offerte ufficiali anche perché sinora non c'è la quadra col West Ham. Per questo, per quanto si proverà a far arrivare l'ex Sassuolo a stretto giro di ruota dopo Samardzic e Sommer, sembra più facile scollinare alla prossima settimana: 25 milioni più bonus dovrebbero convincere gli inglesi.

Vedi anche inter Inter: Sommer entro il weekend, ultimatum Shakhtar a Trubin