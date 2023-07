Manovre giallorosse

L'allenatore portoghese non è soddisfatto della campagna di rafforzamento della squadra e del lavoro di Tiago Pinto

© Getty Images Mourinho-Pinto: qualcosa non va. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport il tecnico sarebbe insoddisfatto della campagna acquisti giallorossa e non sta facendo niente per nasconderlo. Sono arrivati 4 giocatori, tutti a parametro zero, ma Mou vuole un centravanti e questo centravanti è Alvaro Morata. I paletti Uefa e FPF rallentano le manovre giallorosse, e allora potrebbe essere presa in considerazione una grossa cessione.

Il nome principale potrebbe essere quello di Roger Ibañez, così da regalare a Mourinho l'attaccante tanto agognato. La proprietà è stata chiara, non si può sforare e il sacrificio dei giovani venduti per rientrare nei parametri non può essere vanificato. Sullo sfondo c'è anche un'altra questione: Mou nei primi due anni alla Roma ha impresso alla squadra un gioco prettamente difensivo, ma le critiche ricevute l'hanno spinto a impostare in questa stagione una idea più propositiva e offensiva, che sta allenando in occasione del ritiro in Algarve. Come lui ha cambiato le sue idee, quindi, pretende che le cambino anche Pinto e la dirigenza. Pinto e il tecnico, inoltre, sono legati a doppio filo dalla questione rinnovo del contratto: la proprietà non ha offerto, come scrive il Corriere dello Sport, il rinnovo a nessuno dei due. Molto sul futuro dei giallorossi si gioca qui, e in base a come andrà il mercato e come andrà la stagione cambierà il futuro di Tiago Pinto e di José Mourinho.

Vedi anche roma Roma, Pinto in missione a Londra e Parigi per Scamacca e Sanches Vedi anche Mercato Roma, Morata titolare contro il City: il suo futuro può essere ancora a Madrid