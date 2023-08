Lukaku alla Roma, trovato l'accordo col Chelsea: 5 milioni per il prestito

Un giorno di attesa e di speranza. Attesa per Lukaku e speranza per Dybala. La Roma che dopo due giornate guarda una classifica che certo non piace (pareggio contro la Salernitana all'esordio, sconfitta ieri sera a Verona) prova a trovare consolazione (e forza) dal mercato e dall'infermeria. Si parte dalla situazione relativa a Romelu Lukaku: l'accordo per il prestito con il Chelsea è stato trovato a 5 milioni più bonus. Si tratta ancora sull'ingaggio, ma la disponibilità del giocatore a scendere a 7,5 milioni ha indirizzato la discussione sui binari della positività. Mourinho conta di avere presto con sè Big Rom, con la consapevolezza che sulla sua condizione ci sarà però da lavorare dopo due mesi di allenamenti lontano dal gruppo.