Roma-Lukaku, ore caldissime: vertice decisivo con il Chelsea

L'ATTESA

Mourinho aspetta il suo attaccante. A Londra i Friedkin e Pinto cercano di chiudere per Big Rom

© Getty Images Roma sponda giallorossa è in fermento da ieri mattina, aspetta il Big bomber e comincia già a sognare in grande. Che coppia con Dybala! Sono ore caldissime nella trattativa tra i Friedkin e il Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku alla corte di Josè Mourinho, che ritroverebbe l'attaccante belga dopo l'esperienza al Manchester United tra il 2017 e il 2018. Il general manager Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin sono volati a Londra nel primo pomeriggio di venerdì e in serata erano a Stamford Bridge per assistere alla gara di Premier tra il Chelsea e il Luton alla gara dei Blues con il Luton. Nel post partita cena con la dirigenza Blues ma tutto è rimandato a stamattina per cercare di definire l'operazione: da discutere l'entità del prestito - con la Roma che punta al prestito secco oneroso tra gli 8 e 10 milioni - e la questione stipendio del giocatore (12 milioni l'ingaggio netto di Lukaku), con il Chelsea che potrebbe pagarne una parte.

Vedi anche roma Roma, Azmoun ha firmato: arriva in prestito con diritto di riscatto

L'operazione è decollata nel momento in cui il Chelsea ha aperto al prestito di Lukaku pur di liberarsi del giocatore, che non rientra nei piani del club e ha sempre rispedito al mittente le sirene arabe. A quel punto la Roma non ha perso tempo e una telefonata tra i Friedkin e Todd Boehly, proprietario americano del Chelsea, ha spianato la strada per intavolare la trattativa. Da qui il blitz londinese della dirigenza giallorossa con l'obiettivo di trovare l'accordo con i Blues e poi chiudere con il belga, che si trova a Bruxelles pronto a raggiungere Londra o direttamente la capitale qualora l'affare si sbloccasse nelle prossime ore. L'obiettivo dei Friedkin è tornare a Roma portando l'attaccante che Mourinho sta aspettando da inizio mercato. Nel frattempo lo Special One ha già sentito Big Rom per convincerlo della validità del progetto e per raggiungerlo in giallorosso. Le prossime ore sono decisive.