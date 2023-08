Serie A, Verona-Roma 2-1: la squadra di Mourinho non ingrana

VERONA-ROMA 2-1

Duda e Ngonge siglano il doppio vantaggio scaligero nel primo tempo, ai giallorossi non basta il primo gol in Serie A di Aouar e la superiorità numerica nel finale per il rosso a Hien

Verona-Roma, le immagini del match















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma cade 2-1 contro il Verona nella seconda giornata di Serie A e resta inchiodata a quota 1 punto in classifica. I giallorossi vengono puniti dopo appena 4' da una zampata di Duda, che approfitta di un mezzo pasticcio di Rui Patricio, poi sprecano tanto e nel recupero del primo tempo incassano il raddoppio in contropiede, firmato da Ngonge. A inizio ripresa il neo entrato Aouar (56') accorcia le distanze, a pochi minuti dalla fine i padroni di casa restano in 10 per il rosso a Hien, ma nonostante il lungo assedio finale nel quasi quarto d'ora di recupero il risultato non cambia. I ragazzi di Baroni vanno a dormire da capolisti a pari punti col Milan.

Tanta voglia, tanta sfortuna (due traverse colpite) ma anche tanta imprecisione negli ultimi 20 metri: la Roma non ingrana e si ritrova già a dover inseguire le avversarie dopo appena due giornate. La sensazione è che un po' di peso in attacco serva come il pane e la prossima settimana di mercato potrebbe rivelarsi decisiva per tutto il prosieguo di stagione giallorosso. C'è poi da fare i conti con i problemi all'adduttore destro di Paulo Dybala. L'argentino, uscito al 68', ha accusato un fastidio al muscolo che lo tormenta da tempo, ma il suo è stato un cambio per lo più precauzionale e c'è cauto ottimismo sulle sue condizioni.

LA PARTITA

Mourinho lascia in panchina Aouar e si affida a Paredes in regia dal 1', con la coppia Dybala-Belotti davanti. Baroni preferisce invece Djuric a Bonazzoli nell'undici titolare, supportato da Ngonge e Folorunsho. I giallorossi sembrano partire col piede sull'acceleratore, ma dopo appena 4' si fanno sorprendere su un ribaltamento di fronte: destro potente di Terracciano, Rui Patricio respinge male e sul pallone si avventa Duda, che anticipa tutti e butta in rete a porta vuota. Gli ospiti reagiscono immediatamente, affidandosi a un'arma collaudata come quella delle palle inattive, ma al 10' l'incornata di Cristante sul corner di Pellegrini si stampa in pieno sulla traversa. Al 16' è Pellegrini ad andare vicinissimo all'1-1, ma dopo una magia nel cuore dell'area il suo destro si spegne a lato di poco. Poco dopo la mezzora arriva la terza, enorme occasione per la Roma: destro a botta sicura di Zalewski, con Magnani che si immola e salva il risultato a portiere già battuto. A pochi minuti dall'intervallo sembra poter arrivare la maxi-chance quando Doveri indica il dischetto per un tocco di mano di Hongla (in realtà inesistente), ma il Var cancella la decisione per un fuorigioco a inizio azione. Dopo praticamente 45 minuti di assedio, al quarto di recupero, la difesa giallorossa crolla nuovamente: Smalling e Mancini si fanno attrarre nella metà campo avversaria e Ngonge li punisce in contropiede, beffando l'inglese con una finta e poi trafiggendo Rui Patricio sul palo lontano. Una sbandata clamorosa proprio al tramonto del primo tempo che vale il 2-0 per i padroni di casa.

A inizio ripresa Mourinho opta per un triplo cambio e inserisce Spinazzola, Aouar ed El Shaarawy, ma dopo pochi minuti deve anche inserire Karsdorp per Zalewski, vittima di un violentissimo scontro di gioco con Duda. Attorno al 54' due grosse occasioni per accorciare per la Roma, entrambe sugli sviluppi di palla inattiva: prima il destro di El Shaarawy, poi la zuccata di Mancini, entrambi i tentativi respinti da un attentissimo Montipò. Il portiere scaligero viene però beffato due minuti dopo quando su un pallone apparentemente innocuo viene anticipato di testa da Belotti, che tocca quanto basta per servire ad Aouar la palla del suo primo gol in Serie A. A venti minuti dalla fine Conti deve richiamare in panchina un acciaccato Dybala e inserire Solbakken e quando ne mancano 6 arriva una potenziale svolta per i capitolini: su un lancio dalle retrovie Belotti scavalca Hien che lo abbatte, Doveri estrae il giallo, ma dopo un richiamo al monitor opta per il rosso per Dogso. Sulla punizione seguente ancora tanta sfortuna: parabola meravigliosa di Pellegrini che centra la traversa, sbatte sul torso di Montipò e poi esce. L'arbitro assegna 10' di recupero, che alla fine diventano addirittura 13. Al 98' è ancora sulla testa di Aouar l'occasione per il 2-2, ma la sua zuccata sfiora soltanto il palo alla destra di Montipò e al triplice fischio sono gli scaligieri a esultare: Baroni fa 2 su 2 e si gode il primato per una notte. Mourinho si lecca le ferite in attesa di novità sul fronte Lukaku.

LE PAGELLE

Duda 7 - Grande intensità, grande generosità e sostanza in mezzo al campo. Ci aggiunge un gol e un assist che impreziosiscono la sua serata.

Ngonge 6,5 - A volte è un po' lezioso, ma trova la massima concretezza nel momento migliore, quando sigla il 2-0 che taglia le gambe alla Roma a pochi istanti dall'intervallo.

Folorunsho 6 - Poco lucido in fase offensiva, specialmente quando si trova rivolto verso la porta. Si sacrifica però tantissimo in fase di non possesso e soprattutto nel secondo tempo risulta decisivo nel tenere alta la squadra e prendere falli in sequenza.

Belotti 6,5 - Lotta come un forsennato su ogni pallone creando tanto per i compagni, ma poco per se stesso. La sua caparbietà è comunque pagata in occasione del gol di Aouar in cui anticipa Montipò e serve l'assist.

Rui Patricio 5 - Nel complesso è poco chiamato in causa, ma la mezza papera che combina dopo soli 4' di gioco costa cara ai suoi.

Paredes 5,5 - Mourinho prova a lanciarlo titolare, lui risponde con un paio di verticalizzazioni interessanti ma poco altro. Molta più sostanza in mezzo al campo con l'ingresso di Aouar.

IL TABELLINO

Verona-Roma 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 6,5, Hien 6, Magnani 6,5; Terracciano 6 (8' st Faraoni 6), Hongla 6,5, Duda 7 (26' st Bonazzoli 6), Doig 6; Folorunsho 6 (43' st Saponara 6), Ngonge 6,5 (8' st Serdar 6); Djuric 5,5 (43' st Mboula 6).

Allenatore: Baroni 7

Roma (3-5-2): Rui Patricio 5; Mancini 6, Smalling 6, Llorente 6 (1' st El Shaarawy 6,5); Kristensen 5,5 (1' st Spinazzola 6,5), Cristante 6, Paredes 5,5 (1' st Aouar 6,5), Pellegrini 6,5, Zalewski 6 (6' st Karsdorp 6); Dybala 6 (23' st Solbakken 6), Belotti 6,5.

Allenatore: Mourinho (in panchina Conti) 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 4' Duda (V), 45'+4 Ngonge (V), 11' st Aouar (R)

Ammoniti: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (V), Pellegrini (R)

Espulsi: Hien (V)

LE STATISTICHE

- La Roma non subiva almeno due gol in ciascuna delle prime due partite in una singola stagione di Serie A dall'annata 2009/10, con Luciano Spalletti in panchina.

- Il Verona ha vinto le prime due partite di campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A; ci era riuscita anche nel 1984/85 e nel 2020/21 - in quest’ultimo caso la prima vittoria arrivò proprio contro la Roma (3-0 a tavolino).

- Nel 2023 Cyril Ngonge è il giocatore del Verona ad aver realizzato il maggior numero di reti in Serie A tra regular season e spareggio salvezza (sei gol in 17 presenze).

- Quello contro il Verona è appena il quarto gol segnato di testa da Houssem Aouar in carriera sui 31 realizzati nei cinque principali campionati europei: l'ultimo risaliva al 30 ottobre 2021, in Ligue 1 con la maglia del Lione (vs Lens).

- Ondrej Duda ha segnato il suo primo gol in Serie A, nonché il primo nei cinque principali campionati europei da quello realizzato il 9 gennaio 2022 in Bundesliga con la maglia del Colonia (vs Hertha Berlino).

- Ondrej Duda ha segnato un gol e fornito un assist nella stessa partita per la seconda volta in carriera nei cinque principali campionati europei: ci era riuscito prima di oggi soltanto nel febbraio 2019 con la maglia dell'Hertha Berlino (in Bundesliga vs Borussia Mönchengladbach).

- Dopo aver mantenuto la porta inviolata in nove dei primi 15 match di campionato disputati nel 2023 (nessuno meglio nel periodo, nove clean sheet anche Lazio e Napoli), la Roma ci è riuscita appena una volta nelle ultime 10 (0-0 vs Bologna).

- La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime cinque trasferte di Serie A (2N, 3P), serie più lunga da marzo-maggio 2021, ovvero le ultime sette partite esterne sotto la guida di Paulo Fonseca nel torneo (2N, 5P).

- La Roma è la squadra che ha colpito più pali in questo campionato di Serie A (tre).

- Il Verona ha trovato il gol in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A, striscia più lunga per gli scaligeri dallo scorso ottobre (anche allora cinque).

- La Roma ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A e non ha mai registrato una serie più lunga durante la gestione di José Mourinho nella competizione.

- Il Verona ha segnato due gol nel primo tempo contro la Roma, le stesse reti realizzate nelle nove precedenti prime frazioni di gioco affrontate in Serie A.