La Roma è scatenata in difesa: Mancini in arrivo, nuovo tentativo per Alderweireld

12/07/2019

La Roma raddoppia in difesa. Nelle ultime ore i capitolini si sono sensibilmente avvicinati a Gianluca Mancini . E' in via di definizione l'accordo con l' Atalanta per il 23enne: i giallorossi dovrebbero concludere positivamente la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 20 milioni più bonus . Non sarebbe questo l'unico rinforzo per Fonseca nel reparto arretrato: il club di Pallotta non molla infatti la presa su Toby Alderweireld .

La Roma sta provando ad abbassare le pretese del Tottenham per il centrale 30enne, in scadenza nel 2020 e con una clausola rescissoria da 30 milioni, valida fino al 25 luglio. La Lupa conta su Franco Baldini, ex direttore tecnico degli Spurs, per scendere a 10 milioni per il difensore belga. Il consulente di Pallotta dovrebbe incontrare il presidente del cub inglese Daniel Levy nei prossimi giorni, forse già oggi come riferisce il Corriere dello Sport. Alderweireld da parte sua gradirebbe il trasferimento in Italia e sarebbe disponibile ad abbassarsi lo stipendio per legarsi ai giallorossi per 4 anni con ingaggio da circa 3 milioni (attualmente ne percepisce 4,5). Escluso che con il Tottenham si parli anche di Zaniolo: il giovane centrocampista, blindato dal suo agente, se dovesse partire preferirebbe la pista Juventus.