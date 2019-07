Roma, Florenzi in vendita: può andare all'estero

13/07/2019

Se non è una rivoluzione poco ci manca. Dopo Totti e De Rossi la Roma potrebbe dire addio anche ad Alessandro Florenzi , altro uomo simbolo della squadra giallorossa. Secondo quanto scrive Il Tempo il club capitolino ha messo in vendita il laterale e di questo è stato informato Lucci , agente del 28enne. Il procuratore si è messo al lavoro e i club interessati al terzino sarebbero Atletico Madrid e Siviglia , con Liverpool e Psg sullo sfondo. Nessuna società italiana avrebbe invece fatto passi ufficiali con lo stesso Lucci.

Il giocatore è consapevole di essere in bilico ma in cuor suo spera di restare alla Roma, con la quale ha rinnovato la scorsa estate nonostante il pressing dell'Inter (i nerazzurri gli avrebbero garantito un ingaggio più alto). Per i tifosi perdere il terzo capitano (proprio Florenzi erediterà la fascia da De Rossi) in pochi mesi sarebbe un duro colpo nonostante i possibili arrivi nel reparto difensivo e non solo.