Inter, si riduce la distanza con la Roma per Dzeko: il bosniaco è più vicino

15/07/2019

Inter e Roma hanno sotterrato l'ascia di guerra. I due club sono tornati a parlarsi per Edin Dzeko e questa settimana potrebbe essere decisiva per chiudere una trattiva più lunga del previsto. I nerazzurri, che hanno trovato da tempo l'intesa con l'attaccante, hanno messo sul piatto 12 milioni (2 in più dei 10 iniziali). Non basta anche se la Lupa pare intenzionata ad abbassare le proprie pretese rispetto ai 20 mln chiesti per la propria punta.