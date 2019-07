Roma, Zaniolo verso l'addio: Baldini incontra il Tottenham, sul piatto 25 milioni e Alderweireld

14/07/2019

Dopo soltanto una stagione, le strade della Roma e di Nicolò Zaniolo sembrano destinate a dividersi in questa sessione di mercato. Il centrocampista, reduce dall'Europeo Under 21, è atteso in ritiro il 22 luglio ma nel frattempo - come riferito dal Corriere dello Sport - il club giallorosso sta valutando la cessione e tra lunedì e martedì è in programma un incontro tra Baldini e il Tottenham. La Roma infatti punta Alderweireld mentre agli Spurs piace, e tanto, il talento azzurro e per averlo sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino del difensore belga.