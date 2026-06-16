La Roma apre l'asta per Soulé per poter regalare Greenwood e Tel a Gasp

Il calciomercato della Roma entra ufficialmente nella sua fase più calda, e lo fa sull'asse delle cessioni. Con la clessidra che corre inesorabile verso la scadenza del 30 giugno, data cruciale per il rispetto del settlement agreement con l'Uefa e la chiusura del bilancio, il neo direttore sportivo Tony D'Amico si trova a dover gestire la prima vera e propria telenovela dell'estate giallorossa. Il nome sulla bocca di tutti è uno solo: Matias Soulé.
L'argentino è diventato il principale indiziato a lasciare la Capitale per garantire quella maxi-plusvalenza necessaria a far respirare le casse del club. Nelle ultime ore, l'agente dell'argentino è stato avvistato a Milano con una missione chiarissima: raccogliere offerte e formalizzare una base d'asta che la Roma ha già fissato. La richiesta parte da una base di 35 milioni di euro, ma l'obiettivo reale è toccare quota 40 milioni.
Nelle ultime ore lo scenario attorno al talento ex Juve si è arricchito di un nuovo, prepotente attore: il Fenerbahçe. Il club turco non avrebbe alcun problema economico a soddisfare le richieste della Roma, mettendo subito sul piatto i 35-40 milioni pretesi da Trigoria. I turchi si aggiungono così al forte interesse già manifestato nelle scorse settimane da parte del Borussia Dortmund.
Tuttavia, l'ostacolo principale per il Fenerbahçe è rappresentato dalla volontà del calciatore. Soulé, pur lusingato dalle sirene estere, ha confidato al suo entourage una netta preferenza: vuole la Premier League. Sulle sue tracce resta vigile il Nottingham Forest, con cui i contatti vanno avanti, sebbene non si sia ancora arrivati alla fumata bianca definitiva.
La cessione di Soulé sbloccherà l'intero mercato in entrata per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi adatti alla Champions League. Una volta archiviata la pratica bilancio, la Roma stringerà i tempi per i veri obiettivi. Mason Greenwood resta la priorità assoluta. Pronta una prima offerta da 45 milioni complessivi (suddivisi tra prestito e riscatto facile) per strapparlo al Marsiglia.
Con la frenata per Summerville (richiesta d'ingaggio shock da 6 milioni), i giallorossi stanno virando con decisione su Mathys Tel, talento del Tottenham, già seguito da Gasp a gennaio. I prossimi giorni saranno decisivi. L'asta per Soulé è ufficialmente aperta. La Roma aspetta il rilancio giusto, con il Fenerbahçe che spinge e la Premier che sullo sfondo continua a chiamare.