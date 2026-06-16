La Roma apre l'asta per Soulé per poter regalare Greenwood e Tel a Gasp

L'argentino è diventato il principale indiziato a lasciare la Capitale per garantire quella maxi-plusvalenza necessaria a far respirare le casse del club. Nelle ultime ore, l'agente dell'argentino è stato avvistato a Milano con una missione chiarissima: raccogliere offerte e formalizzare una base d'asta che la Roma ha già fissato. La richiesta parte da una base di 35 milioni di euro, ma l'obiettivo reale è toccare quota 40 milioni.