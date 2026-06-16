MANOVRE GIALLOROSSE

La Roma apre l'asta per Soulé per poter regalare Greenwood e Tel a Gasp

La società giallorossa ha messo l'argentino sul mercato per avere il tesoretto per puntare ai giocatori graditi all'allenatore

16 Giu 2026 - 09:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il calciomercato della Roma entra ufficialmente nella sua fase più calda, e lo fa sull'asse delle cessioni. Con la clessidra che corre inesorabile verso la scadenza del 30 giugno, data cruciale per il rispetto del settlement agreement con l'Uefa e la chiusura del bilancio, il neo direttore sportivo Tony D'Amico si trova a dover gestire la prima vera e propria telenovela dell'estate giallorossa. Il nome sulla bocca di tutti è uno solo: Matias Soulé.

Leggi anche
Matias Soulé

Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

L'argentino è diventato il principale indiziato a lasciare la Capitale per garantire quella maxi-plusvalenza necessaria a far respirare le casse del club. Nelle ultime ore, l'agente dell'argentino è stato avvistato a Milano con una missione chiarissima: raccogliere offerte e formalizzare una base d'asta che la Roma ha già fissato. La richiesta parte da una base di 35 milioni di euro, ma l'obiettivo reale è toccare quota 40 milioni.

Nelle ultime ore lo scenario attorno al talento ex Juve si è arricchito di un nuovo, prepotente attore: il Fenerbahçe. Il club turco non avrebbe alcun problema economico a soddisfare le richieste della Roma, mettendo subito sul piatto i 35-40 milioni pretesi da Trigoria. I turchi si aggiungono così al forte interesse già manifestato nelle scorse settimane da parte del Borussia Dortmund.

Tuttavia, l'ostacolo principale per il Fenerbahçe è rappresentato dalla volontà del calciatore. Soulé, pur lusingato dalle sirene estere, ha confidato al suo entourage una netta preferenza: vuole la Premier League. Sulle sue tracce resta vigile il Nottingham Forest, con cui i contatti vanno avanti, sebbene non si sia ancora arrivati alla fumata bianca definitiva.

Leggi anche

Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

La cessione di Soulé sbloccherà l'intero mercato in entrata per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi adatti alla Champions League. Una volta archiviata la pratica bilancio, la Roma stringerà i tempi per i veri obiettivi. Mason Greenwood resta la priorità assoluta. Pronta una prima offerta da 45 milioni complessivi (suddivisi tra prestito e riscatto facile) per strapparlo al Marsiglia.

Con la frenata per Summerville (richiesta d'ingaggio shock da 6 milioni), i giallorossi stanno virando con decisione su Mathys Tel, talento del Tottenham, già seguito da Gasp a gennaio. I prossimi giorni saranno decisivi. L'asta per Soulé è ufficialmente aperta. La Roma aspetta il rilancio giusto, con il Fenerbahçe che spinge e la Premier che sullo sfondo continua a chiamare.

roma
soule
greenwood

Ultimi video

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

I più visti di Roma

Christian Pulisic

Attento Milan, la Roma piomba su Pulisic: il piano giallorosso è chiaro

Gasperini chiama Greenwood: il piano della Roma per convincere l'attaccante

Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

Matias Soulé

Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Gasp punta Ruggeri e il grande sogno resta Greenwood: ottimismo per la trattativa col Marsiglia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:55
Inter, Dumfries: "Il Real? Non è chiusa, Inter nel mio cuore"
23:42
Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo ma è giallo: "Amareggiato e deluso"
Nico Paz (Como) 
23:42
Si avvicina la permanenza di Nico Paz al Como: le ultime
23:34
Monza, Pedro Obiang si ritira e viene nominato nuovo direttore sportivo del club
23:33
Il Napoli avanza su Gila: contattato l'agente, pronta l'offerta per la Lazio