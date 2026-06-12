MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

Gasperini ritrova il dirigente con cui aveva lavorato all'Atalanta, già attivo sul mercato tra cessioni richieste dalla Uefa e il sogno Greenwood

12 Giu 2026 - 17:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La notizia era confermata da tempo e ora è anche ufficiale: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. L'esperto dirigente torna ad affiancare Gian Piero Gasperini, dopo che i due avevano già lavorato insieme all'Atalanta dal 2022 al 2025 con ottimi risultati, su tutti la vittoria dell'Europa League a Dublino nel 2024.

Fin dal suo sbarco nella Capitale, D'Amico avrà tanto a cui lavorare. Dal sogno Greenwood per il mercato in entrata alla necessità di effettuare cessioni e conseguenti plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli accordi presi con la Uefa. 

D'Amico nuovo ds della Roma, il comunicato ufficiale

 "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!"

Leggi anche
Matias Soulé

Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

roma
d'amico
serie a
mercato

Ultimi video

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

I più visti di Roma

Gasp punta Ruggeri e il grande sogno resta Greenwood: ottimismo per la trattativa col Marsiglia

Dai rinnovi al sogno Greenwood: la nuova Roma di Gasp prende forma

Matias Soulé

Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

Roma, allarme plusvalenze: servono due cessioni importanti e Gasp è furioso...

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:47
Il Bayern vuole Brown: l'Eintracht fa una valutazione "alla Palestra"
16:40
Brighton, assalto a Vuskovic: offerta da 30 milioni per il gioiello croato
15:51
Caos al Maiorca, Martin Demichelis lascia improvvisamente la panchina: per lui c'è il Lipsia
15:50
Torino, Abate è il nuovo allenatore: è ufficiale
Roberto D'Aversa
15:19
Torino: ufficiale il divorzio con il tecnico D'Aversa