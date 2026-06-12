Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

La notizia era confermata da tempo e ora è anche ufficiale: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. L'esperto dirigente torna ad affiancare Gian Piero Gasperini, dopo che i due avevano già lavorato insieme all'Atalanta dal 2022 al 2025 con ottimi risultati, su tutti la vittoria dell'Europa League a Dublino nel 2024.
Fin dal suo sbarco nella Capitale, D'Amico avrà tanto a cui lavorare. Dal sogno Greenwood per il mercato in entrata alla necessità di effettuare cessioni e conseguenti plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli accordi presi con la Uefa.
D'Amico nuovo ds della Roma, il comunicato ufficiale
"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!"