Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

La notizia era confermata da tempo e ora è anche ufficiale: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. L'esperto dirigente torna ad affiancare Gian Piero Gasperini, dopo che i due avevano già lavorato insieme all'Atalanta dal 2022 al 2025 con ottimi risultati, su tutti la vittoria dell'Europa League a Dublino nel 2024.