MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, le fasce sono da rifare: offerta per Givairo Read del Feyenoord

I giallorossi devono rinforzarsi dopo le partenze di Celik e Angelino

30 Lug 2026 - 12:27
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Mancano ormai tre settimane all'inizio del campionato e la rosa della Roma è ancora incompleta, più che mai sulle corsie esterne dopo l'addio di Celik e quello imminente di Angelino. Giornate intense, quindi, per il ds giallorosso D'Amico, che dopo aver preso Castro e il difensore Koulierakis, ora punta a rinforzare proprio le fasce. 

Offerta per Givairo Read

 Il nome in cima alla lista d' D'Amico e Gasperini sembra essere quello di Givairo Read, terzino classe 2006 del Feyenoord: i giallorossi hanno presentato un'offerta da 25 milioni di euro agli olandesi, cifra che sperano possa essere decisiva per dare una prima, importante, accelerata alla trattativa. Read è un terzino destro di 1,75, abile nella proposta offensiva e nei ripiegamenti difensivi, doti che hanno acceso l'interesse anche di altri grandi club come il Bayern Monaco. 

L'interesse dell'Inter e l'incognita infortuni

 L'esterno olandese sarebbe stato offerto anche all'Inter, più defilata rispetto ai giallorossi, che hanno già messo sul piatto una prima offerta. Le perplessità legate al giocatore non sono di natura tecnica, ma fisica: nell'ultima stagione Read è stato costretto a saltare più della metà delle partite di Eredivisie a causa di due lesioni consecutive ai flessori della coscia: in pratica, da fine novembre a metà aprile non ha visto il campo. Una condizione che non sembra, però, aver scoraggiato la Roma, anzi...

Fatta per Koulierakis

 Intanto, la Roma chiude per il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato: è fatta per Konstantinos Koulierakis, classe 2003 in arrivo dal Wolfsburg. L'affare si è chiuso sulla base di 15 milioni + 3 di bonus. Previsto tra oggi e domani l'arrivo a Roma e le visite mediche, poi sarà il momento delle firme sul contratto. 

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