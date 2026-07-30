Roma, le fasce sono da rifare: offerta per Givairo Read del Feyenoord

Il nome in cima alla lista d' D'Amico e Gasperini sembra essere quello di Givairo Read, terzino classe 2006 del Feyenoord: i giallorossi hanno presentato un'offerta da 25 milioni di euro agli olandesi, cifra che sperano possa essere decisiva per dare una prima, importante, accelerata alla trattativa. Read è un terzino destro di 1,75, abile nella proposta offensiva e nei ripiegamenti difensivi, doti che hanno acceso l'interesse anche di altri grandi club come il Bayern Monaco.