manovre giallorosse

Roma, è caccia all'esterno: offerta al Lipsia per Nusa, no del Betis per Ezzalzouli

I giallorossi vogliono regalare a Gasperini un ulteriore rinforzo offensivo di livello: il norvegese del Lipsia è il sogno, Ezzalzouli l'alternativa concreta 

29 Lug 2026 - 13:14
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Archiviato il discorso attaccante, con l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, la Roma continua a cercare rinforzi in attacco. Sfumato Summerville, andato in Arabia Saudita per 80 milioni di euro, i giallorossi hanno messo gli occhi su altri due calciatori: si tratta di Antonio Nusa del Lipsia e di Abde Ezzalzouli del Betis Siviglia. L'obiettivo è quello di portarsi a casa un esterno di caratura internazionale con i due che non sono gli unici calciatori nella lista del ds D'Amico. 

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Difficoltà per Nusa

 Al momento, il primo obiettivo per l'attacco è Nusa del Lipsia. I giallorossi hanno fatto una proposta verbale da 60 milioni di euro, ma al momento i tedeschi non lasciano partire l'esterno norvegese, anche perché impegnati a trattare la cessione di Diomande al Real Madrid. Nonostante anche il Lipsia giochi la Champions, Nusa trova molto interessante il progetto di Gasperini e vorrebbe trasferirsi nella capitale tanto da aver già aperto la porta ai giallorossi. Forte del sì del giocatore, la Roma proverà a forzare la mano con il Lipsia per cercare di sbloccare la trattativa e regalare a Gasp l'esterno di livello tanto desiderato. 

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Ezzalzouli l'alternativa

 Se Nusa rappresenta il sogno, al momento l'alternativa più concreta sembra essere rappresentata da Abde Ezzalzouli, giocatore marocchino di proprietà del Betis Siviglia. I giallorossi hanno già offerto 38 milioni di euro più 5 di bonus ricevendo, però, un secco no dagli spagnoli. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un ulteriore rilancio. Al momento il Betis al momento non concede sconti anche perché non incasserà tutta la cifra ma dovrà versare il 20% nelle casse del Barcellona che sullo sfondo osserva interessato. Inizialmente, la percentuale era del 50% ma venne poi abbassata poiché il Betis accettò l'interruzione del prestito di Vitor Roque ceduto dai blaugrana al Palmeiras.

Galantic nuovo CEO

 In mattinata, la Roma ha annunciato che John Galantic è stato nominato Chief Executive Officer del club giallorosso. "John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari - si legge nella nota del club - Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia".

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