Roma, ufficiale l'acquisto di Koulierakis dal Wolfsburg: il comunicato

La Roma completa un acquisto in difesa dopo le perplessità sollevate da mister Gian Piero Gasperini in seguito alla sconfitta contro il Cardiff City in amichevole. Dal Wolfsburg arriva il classe 2003 Kostantinos Koulierakis per circa 17 milioni di euro bonus compresi.
Roma, ufficiale Koulierakis: il comunicato
"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".