Il Parma prova il colpo: trattativa avanzata per El Bilal Touré dell'Atalanta

L'attaccante, nazionale del Mali, è reduce dall'ultima stagione giocata in prestito al Besiktas in Turchia, altro prestito con obbligo di riscatto in caso di 10 reti segnate, mentre Touré si è fermato a 7 in 26 presenze. In precedenza, altro prestito allo Stoccarda, in Germania. Era stato acquistato per 31 milioni di euro nell'estate 2023.