Il Parma prova il colpo: trattativa avanzata per El Bilal Touré dell'Atalanta

01 Ago 2026 - 19:32
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Il Parma prova il colpo dall'Atalanta: trattativa avanzata con la Dea per El Bilal Touré. Intesa possibile, come riporta Fabrizio Romano, con un prestito con obbligo di riscatto. Manca solo l'accordo sull'ingaggio futuro in caso di obbligo attivato. L'Atalanta, che non ha convocato il classe 2001 per l'amichevole di Rotterdam contro il Feyenoord, avrebbe già dato l'ok per la cessione. 

L'attaccante, nazionale del Mali, è reduce dall'ultima stagione giocata in prestito al Besiktas in Turchia, altro prestito con obbligo di riscatto in caso di 10 reti segnate, mentre Touré si è fermato a 7 in 26 presenze. In precedenza, altro prestito allo Stoccarda, in Germania. Era stato acquistato per 31 milioni di euro nell'estate 2023. 

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