Roma, Gasperini: "Rosa da completare, con le coppe servono due per ruolo"

"Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque". Lo dice l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta con il Cardiff in Galles. "Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente - ha aggiunto -. Io ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti".