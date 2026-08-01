Roma, Gasperini: "Rosa da completare, con le coppe servono due per ruolo"

01 Ago 2026 - 19:51
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"Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque". Lo dice l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta con il Cardiff in Galles. "Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente - ha aggiunto -. Io ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti".

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