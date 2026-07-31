MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, chiuso il colpo Koulierakis per la difesa

Il greco arriva dal Wolfsburg per una cifra che sfiora i venti milioni di euro. Adesso sotto con gli esterni

31 Lug 2026 - 20:27
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Nuovo rinforzo in arrivo, il secondo dell'estate dopo Castro, per Gian Piero Gasperini. Sistemati gli ultimi dettaglia, infatti, la Roma ha chiuso per Koulierakis Konstantinos, andando a inserire un nuovo tassello nella difesa. Il greco è atteso nella Capitale per le visite mediche di rito e per ufficializzare il contratto che lo legherà ai giallorossi. L'accordo con il Wolfsburg è stato trovato sulla base dei 17 miolioni di euro più 1,5 bonus, con il club tedesco che manterrà il 20% sulla futura rivendita.

Per quanto riguarda gli esterni, i nomi sotto osservazione sono quelli di Givairo Read del Feyenoord e di Ivan Fresneda dello Sporting di Lisbona. Per il primo, la Roma offre 25 milioni di euro e sta attendendo l'apertura degli olandesi alla cessione, visto l'interesse del Nottingham Forest. Pronta, comunque, la strada alternativa che porta allo spagnolo.

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