Roma, chiuso il colpo Koulierakis per la difesa

Nuovo rinforzo in arrivo, il secondo dell'estate dopo Castro, per Gian Piero Gasperini. Sistemati gli ultimi dettaglia, infatti, la Roma ha chiuso per Koulierakis Konstantinos, andando a inserire un nuovo tassello nella difesa. Il greco è atteso nella Capitale per le visite mediche di rito e per ufficializzare il contratto che lo legherà ai giallorossi. L'accordo con il Wolfsburg è stato trovato sulla base dei 17 miolioni di euro più 1,5 bonus, con il club tedesco che manterrà il 20% sulla futura rivendita.