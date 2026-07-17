Inghilterra, che retroscena: doveva essere Guardiola il ct ai Mondiali 2026

Thomas Tuchel nella bufera in Inghilterra dopo la sconfitta in semifinale contro l'Argentina e, in particolare, per la gestione tattica dopo il vantaggio. Mentre il tecnico tedesco ha confermato di voler proseguire come ct (nel contratto c'era una clausola di licenziamento a favore della Football Association ma solo in caso di mancato raggiungimento almeno dei quarti), la storia della nazionale inglese in questo mondiale avrebbe potuto essere molto diversa.