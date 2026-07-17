Julián Alvarez, l'Atletico Madrid chiude la porta definitivamente: "No a qualunque cifra ci offrano"

17 Lug 2026 - 12:42
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Julián Alvarez dovrà mettersi, probabilmente, l'anima in pace: l'Atletico Madrid ha affermato che non accetterà nessuna cifra, per quanto elevata, per lui. Le parole di Miguel Ángel Gil Marín, presidente dei Colchoneros, sono esplicite: "La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo offerte da 100, da 150, da 200 milioni. Non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito. Lo abbiamo detto al Barcellona, agli agenti del giocatore, al giocatore stesso. Siamo il miglior posto al mondo per lui e vogliamo che sia il nostro attaccante titolare". Le parole di Laporta avevano lasciato presagire la speranza del Barcellona di riuscire ad acquistare il giocatore, ma queste affermazioni dei biancorossi sembrano una pietra tombale sulla trattativa. A riportarlo è Marca.

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