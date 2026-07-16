Mercato Roma: Koné verso la Premier League, assalto a Summerville

Per un attaccante che arriva c'è un centrocampista ai saluti. Infatti, sembra sempre più complicata la permanenza di Manu Koné in giallorosso. Autore di un ottimo Mondiale, sul centrocampista francese è vivo e forte l'interesse della Premier League, destinazione gradita al classe 2001. A muovere i primi passi era stato l'Atletico Madrid, che successivamente ha deciso di virare su Morten Hjulmand dopo aver incassato il no del centrocampista francese. Molto più interessanti, invece, le offerte arrivate dall'Inghilterra, con Manchester United, Chelsea e Aston Villa su tutte. I Blues reputano Koné un'alternativa in caso di cessione di Enzo Fernandez, mentre i Villains sono a caccia di un sostituto di Yuri Tielemans, appena passato allo United. E, a proposito dei Red Devils, l'ex leggenda Rio Ferdinand ha annunciato l'arrivo di Koné a Old Trafford in un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano: il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Sarà vero?