MANOVRE GIALLOROSSE

Mercato Roma: Koné verso la Premier League, assalto a Summerville

Tra acquisti e cessioni entra nel vivo il mercato giallorosso: per un Koné che va c'è un Moreira o un Summerville che entrano 

16 Lug 2026 - 09:29
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Manovre di mercato in corso in casa Roma. I giallorossi, infatti, si stanno muovendo per regalare rinforzi offensivi a Gasperini ma nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità sul futuro di Manu Koné. Il ds Tony D'Amico si è mosso concretamente per Diego Moreira, attaccante dello Strasburgo, ma sono in risalite anche le quotazioni di Crysencio Summerville, in uscita dal West Ham e autore di un buon Mondiale.

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Koné verso la Premier

 Per un attaccante che arriva c'è un centrocampista ai saluti. Infatti, sembra sempre più complicata la permanenza di Manu Koné in giallorosso. Autore di un ottimo Mondiale, sul centrocampista francese è vivo e forte l'interesse della Premier League, destinazione gradita al classe 2001. A muovere i primi passi era stato l'Atletico Madrid, che successivamente ha deciso di virare su Morten Hjulmand dopo aver incassato il no del centrocampista francese. Molto più interessanti, invece, le offerte arrivate dall'Inghilterra, con Manchester United, Chelsea e Aston Villa su tutte. I Blues reputano Koné un'alternativa in caso di cessione di Enzo Fernandez, mentre i Villains sono a caccia di un sostituto di Yuri Tielemans, appena passato allo United. E, a proposito dei Red Devils, l'ex leggenda Rio Ferdinand ha annunciato l'arrivo di Koné a Old Trafford in un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano: il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Sarà vero?

In arrivo anche un attaccante

 Per l'attacco, il primo obiettivo è Diego Moreira e l'offerta giallorossa ne è la prova: 30 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo per assicurarsi l'esterno belga classe 2004, attualmente in cima alla lista dei desideri di Gasperini. Il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, mentre il club francese potrebbe dare una risposta nelle prossime ore. L'alternativa, che però potrebbe diventare piano A, porta a Crysencio Summerville: nelle ultime ore i giallorossi hanno intensificato i contatti con il West Ham e i procuratori del calciatore presentando un'offerta soddisfacente per l'attaccante (circa 4 milioni di euro all'anno). In caso di risposta positiva da parte dell'attaccante olandese, la Roma è pronta a offrire 45 milioni di euro al West Ham per cercare di superare la concorrenza della Premier League: su Summerville, infatti, è vivo anche l'interesse dell'Aston Villa. Oggi l'olandese rientrerà da Miami e potrebbe già dare una risposta definitiva. 

I giornali: giovedì 16 luglio 2026

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