Roma, il mercato entra nel vivo: presentata la prima offerta per Moreira, attesa la risposta dello Strasburgo

Nel giorno dell'ufficialità di Greenwood al Fenerbache, la Roma si scuote e lancia un primo segnale importante sul mercato: la dirigenza giallorossa, dopo l'ok del presidente Friedkin, ha presentato una prima offerta allo Strasburgo per l'acquisto di Moreira.
Quanto ha offerto la Roma per Moreira?
La preparazione della Roma è già iniziata e D'Amico è al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della Champions League. Il primo obiettivo è Diego Moreira e l'offerta giallorossa ne è la prova: 30 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo per assicurarsi l'esterno belga classe 2004, attualmente in cima alla lista dei desideri di Gasperini. Il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, mentre il club francese potrebbe dare una risposta nelle prossime ore.
Summerville l'alternativa
Non solo Moreira: Gasperini chiede rinforzi e la dirigenza vuole fare di tutto per accontentarlo in questa prima fase di mercato estivo, così da fornire al tecnico di Grugliasco il maggior numero di innesti già per le prime amichevoli. La Roma, in queste ore, sta provando a capire la fattibilità della trattativa che potrebbe portare a Crysencio Summerville: per l'olandese i discorsi sono stati chiari, con la Roma che ha proposto 40 milioni per l'acquisto e 4 di ingaggio al calciatore. Il piano B è Garnacho, per cui però il Chelsea non ha mostrato apertura alla prima proposta della Roma di prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni.