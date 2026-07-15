Roma, il mercato entra nel vivo: presentata la prima offerta per Moreira, attesa la risposta dello Strasburgo

La preparazione della Roma è già iniziata e D'Amico è al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della Champions League. Il primo obiettivo è Diego Moreira e l'offerta giallorossa ne è la prova: 30 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo per assicurarsi l'esterno belga classe 2004, attualmente in cima alla lista dei desideri di Gasperini. Il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, mentre il club francese potrebbe dare una risposta nelle prossime ore.