Roma-Raspadori, è il giorno del giudizio: c'è l'ultimatum. Ma manca ancora il sì di Jack

La Roma ha fatto il suo: intesa trovata con gli spagnoli per un pacchetto complessivo da circa 20-22 milioni di euro (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5, con una penale che lo rende quasi un obbligo). Ma Raspadori tentenna. Da un lato c'è la delusione per essere stato scaricato da Simeone dopo soli sei mesi, dall'altro la volontà di non muoversi senza certezze assolute sul futuro (teme un altro prestito a vuoto) e questioni private: la compagna si trova benissimo a Madrid e la figlia frequenta l'asilo lì. Inoltre, c'è ancora distanza sull'ingaggio: Jack chiede 3,8 milioni, la Roma offre meno ma con bonus.