l'intrigo

Roma-Raspadori, è il giorno del giudizio: c'è l'ultimatum. Ma manca ancora il sì di Jack

Gasperini impaziente, il ds vuole una risposta definitiva. I dubbi di Raspadori tra famiglia, formula e l'inserimento del Napoli

05 Gen 2026 - 10:00

La lunga telenovela tra la Roma e Giacomo Raspadori sembra già arrivata all'ultima puntata, nonostante manchi praticamente tutto il mese del mercato di gennaio. Oggi il ds giallorosso Massara attende una risposta definitiva: un "sì" o un "no" secco, indispensabile prima che l'Atletico Madrid parta per la Supercoppa in Arabia Saudita.

L'accordo e i dubbi di Jack

 La Roma ha fatto il suo: intesa trovata con gli spagnoli per un pacchetto complessivo da circa 20-22 milioni di euro (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5, con una penale che lo rende quasi un obbligo). Ma Raspadori tentenna. Da un lato c'è la delusione per essere stato scaricato da Simeone dopo soli sei mesi, dall'altro la volontà di non muoversi senza certezze assolute sul futuro (teme un altro prestito a vuoto) e questioni private: la compagna si trova benissimo a Madrid e la figlia frequenta l'asilo lì. Inoltre, c'è ancora distanza sull'ingaggio: Jack chiede 3,8 milioni, la Roma offre meno ma con bonus.

L'ombra delle rivali e le alternative

 Gasperini spinge per averlo subito, ma la concorrenza spaventa. La Lazio ha provato a inserirsi offrendo Guendouzi, mentre il Napoli, dopo l'infortunio di Neres alla caviglia, potrebbe tornare alla carica se lo stop del brasiliano fosse lungo. Se Raspadori dovesse rifiutare, Massara virerebbe su Giovane del Verona (valutato 20 milioni, possibile scambio con Baldanzi) o su Yuri Alberto del Corinthians.

