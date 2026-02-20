De Sciglio fa chiarezza sul mancato accordo con i cechi del Hradec Kralove: "Non c'entra il mio stato fisico"

20 Feb 2026 - 20:24

Mattia De Sciglio, sul suo profilo Instagram, spegne tutte le illazioni sul mancato accordo con la squadra della Repubblica Ceca dell'Hradec Kralove, che qualcuno aveva messo in relazione alle visite mediche. Queste le parole dell'ex difensore della Juve: "Mi sono sottoposto a tutti gli accertamenti superandoli con esito positivo. In modo del tutto inatteso mi è stato comunicato che non sarei stato di aiuto immediato per il club. Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici". 

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:24
De Sciglio fa chiarezza sul mancato accordo con i cechi del Hradec Kralove: "Non c'entra il mio stato fisico"
16:51
Spalletti: "Rinnovo subito con la Juve? Si può fare"
14:08
Juve, vicino il colpo a parametro zero dalla Roma
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
10:07
Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"