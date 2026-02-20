De Sciglio fa chiarezza sul mancato accordo con i cechi del Hradec Kralove: "Non c'entra il mio stato fisico"

Mattia De Sciglio, sul suo profilo Instagram, spegne tutte le illazioni sul mancato accordo con la squadra della Repubblica Ceca dell'Hradec Kralove, che qualcuno aveva messo in relazione alle visite mediche. Queste le parole dell'ex difensore della Juve: "Mi sono sottoposto a tutti gli accertamenti superandoli con esito positivo. In modo del tutto inatteso mi è stato comunicato che non sarei stato di aiuto immediato per il club. Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici".