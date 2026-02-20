Juve, vicino il colpo a parametro zero dalla Roma

Zeki Celik è pronto a lasciare la Roma a parametro zero per unirsi alla Juventus nella prossima stagione. Lo stallo sul rinnovo contrattuale, causato dalla distanza tra l'offerta giallorossa (2 milioni più bonus) e la richiesta del difensore (circa 4 milioni), ha spinto i bianconeri a bloccare il turco, che avrebbe già un accordo per mettersi a disposizione di Spalletti. Quest'anno sinora 31 presenze con un gol e quattro assist, il classe '97 rappresenterebbe un colpo strategico per la difesa della Juve, mentre la Roma dovrà tornare sul mercato per ridisegnare le corsie esterne. Lo scrive La Stampa.