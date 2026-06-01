Gasp sta mettendo a punto il suo vecchio progetto: Totti al centro della nuova Roma

Ora che ha in pratica ottenuto i pieni poteri, dopo che Ranieri ha salutato e Massara pure, Gasp ha in mano la Roma e ne vuole approfittare per mettere a punto un vecchio pallino: riportare Totti al centro del mondo giallorosso. La famosa cena di marzo tra i due, insomma, è stato solo l'aperitivo di qualcosa di più grande.
Non si tratta della solita voce di corridoio, ma di un piano concreto svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Innanzitutto si tratta di mettere da parte le cariche di rappresentanza, i tagli del nastro o i ruoli da semplice testimonial (seppur prestigiosi, in vista del centenario del club). Gasperini ha chiesto per Totti un ruolo operativo, di campo e di raccordo. Gasp vuole un uomo forte nello spogliatoio e ha individuato in Francesco la figura perfetta per una serie di compiti: fare da filtro quotidiano tra la squadra, il tecnico e la società. Gestire le dinamiche interne dello spogliatoio, forte della sua esperienza unica. Visionare talenti in giro per l'Europa e collaborare da vicino con il nuovo ds in pectore Tony D'Amico. Lavorare sul campo per il recupero psicologico e motivazionale dei giocatori in difficoltà.
"Io un'idea di cosa far fare a uno come lui ce l'ho" aveva confessato sibillinamente il tecnico qualche tempo fa. Ora quell'idea è diventata una vera e propria richiesta di mercato dirigenziale. I contatti sotterranei, iniziati mesi fa anche attorno a un tavolo a cena, hanno subito l'accelerazione decisiva. Francesco Totti non ha mai nascosto che la Roma sia casa sua e aspetta solo di capire la reale consistenza del progetto.
La palla passa ora a Dan e Ryan Friedkin. I proprietari americani sono pronti a formulare l'offerta ufficiale per blindare la bandiera più amata. L’ora X potrebbe scoccare già in settimana, con un incontro chiave a Trigoria per limare gli ultimi dettagli contrattuali. La Roma si prepara a riabbracciare il suo Re, questa volta in giacca e cravatta, per costruire insieme a Gasperini la Roma del futuro. E i tifosi sognano già a occhi aperti.