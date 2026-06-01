Gasp sta mettendo a punto il suo vecchio progetto: Totti al centro della nuova Roma

Non si tratta della solita voce di corridoio, ma di un piano concreto svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Innanzitutto si tratta di mettere da parte le cariche di rappresentanza, i tagli del nastro o i ruoli da semplice testimonial (seppur prestigiosi, in vista del centenario del club). Gasperini ha chiesto per Totti un ruolo operativo, di campo e di raccordo. Gasp vuole un uomo forte nello spogliatoio e ha individuato in Francesco la figura perfetta per una serie di compiti: fare da filtro quotidiano tra la squadra, il tecnico e la società. Gestire le dinamiche interne dello spogliatoio, forte della sua esperienza unica. Visionare talenti in giro per l'Europa e collaborare da vicino con il nuovo ds in pectore Tony D'Amico. Lavorare sul campo per il recupero psicologico e motivazionale dei giocatori in difficoltà.