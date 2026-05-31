Dove può andare Leao? La cifra che vuole incassare il Milan

In prima fila per l'esterno lusitano ci sono i club inglesi, da sempre graditi all'attaccante, con il Manchester United di Carrick in pole position grazie alla qualificazione in Champions League e al fascino storico legato all'idolo Cristiano Ronaldo, seguito a ruota dall'Arsenal e dal Chelsea, quest'ultimo facilitato dai recenti e rapidi affari conclusi con il Milan come l'operazione Nkunku. Più defilati sullo sfondo rimangono il Tottenham di De Zerbi, il Liverpool e il Newcastle.