Dove può andare Leao? La cifra che vuole incassare il Milan

Le recenti dichiarazioni di Rafael Leao sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che lascerà il Milan. Nonostante una clausola rescissoria da 175 milioni di euro valida a inizio luglio e un contratto fino al 2028, ciò che realisticamente i rossoneri sperano di ottenere oscilla tra i 50 e i 70 milioni di euro. La vetrina del prossimo Mondiale, al via l'11 giugno, sarà decisiva per definire il valore del cartellino, con il giocatore che ha rimandato ogni decisione ufficiale a dopo il torneo.
In prima fila per l'esterno lusitano ci sono i club inglesi, da sempre graditi all'attaccante, con il Manchester United di Carrick in pole position grazie alla qualificazione in Champions League e al fascino storico legato all'idolo Cristiano Ronaldo, seguito a ruota dall'Arsenal e dal Chelsea, quest'ultimo facilitato dai recenti e rapidi affari conclusi con il Milan come l'operazione Nkunku. Più defilati sullo sfondo rimangono il Tottenham di De Zerbi, il Liverpool e il Newcastle.
Sono da escludere Barcellona - che ha appena preso Gordon -, Psg e Bayern Monaco.
Se Leao decidesse di lasciare i top 5 club europei potrebbe esserci un derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce, oppure i ricchi contratti della Saudi Pro League, dove l'Al Hilal di Simone Inzaghi e dell'ex compagno Theo Hernandez è pronto a ricoprire d'oro il numero 10 rossonero. Infine, resta la Mls americana.