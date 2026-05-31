Dove può andare Leao? La cifra che vuole incassare il Milan

Rafael Leao annuncia l'addio al Milan. Prezzo fissato tra i 50 e i 70 milioni: ecco tutte le possibili destinazioni in Premier League e all'estero

31 Mag 2026 - 11:52
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 Rafael Leao © italyphotopress

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Le recenti dichiarazioni di Rafael Leao sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che lascerà il Milan. Nonostante una clausola rescissoria da 175 milioni di euro valida a inizio luglio e un contratto fino al 2028, ciò che realisticamente i rossoneri sperano di ottenere oscilla tra i 50 e i 70 milioni di euro. La vetrina del prossimo Mondiale, al via l'11 giugno, sarà decisiva per definire il valore del cartellino, con il giocatore che ha rimandato ogni decisione ufficiale a dopo il torneo.

In prima fila per l'esterno lusitano ci sono i club inglesi, da sempre graditi all'attaccante, con il Manchester United di Carrick in pole position grazie alla qualificazione in Champions League e al fascino storico legato all'idolo Cristiano Ronaldo, seguito a ruota dall'Arsenal e dal Chelsea, quest'ultimo facilitato dai recenti e rapidi affari conclusi con il Milan come l'operazione Nkunku. Più defilati sullo sfondo rimangono il Tottenham di De Zerbi, il Liverpool e il Newcastle.

Sono da escludere Barcellona - che ha appena preso Gordon -, Psg e Bayern Monaco.

Se Leao decidesse di lasciare i top 5 club europei potrebbe esserci un derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce, oppure i ricchi contratti della Saudi Pro League, dove l'Al Hilal di Simone Inzaghi e dell'ex compagno Theo Hernandez è pronto a ricoprire d'oro il numero 10 rossonero. Infine, resta la Mls americana.

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